"Комитет против пыток" обратился в ЕСПЧ в связи с задержанием правозащитницы Валентины Чупик

Российская правозащитная организация "Комитет против пыток" направила срочное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием и возможной депортацией из России правозащитницы Валентины Чупик. Об этом сообщается на официальном сайте организации в понедельник, 27 сентября.

"Уже много лет Валентина живет в Москве, возглавляет некоммерческую организацию "Тонг Жахони", которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам. Депортация Валентины несет прямой риск для ее жизни; на родине, в Узбекистане ей грозят пытки и преследование со стороны властей", - заявили в комитете.

Юрист "Комитета против пыток" Мария Задорожная отметила, что Европейский суд обычно быстро рассматривает срочные обращения, но "сейчас счет идет на часы".

Задержание Чупик

Чупик была задержана в аэропорту "Шереметьево" в субботу, 25 сентября, она до сих пор находится в спецприемнике. По словам правозащитницы, сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении статуса беженца на территории России и запретили въезд в страну до 2051 года. Чупик является гражданкой Узбекистана. С большой долей вероятности ее ожидает депортация на родину, что небезопасно для ее жизни, указывают в "Комитете против пыток".

Тем временем помощник Чупик Александр Ким сообщил "Новой газете" в понедельник, что к 84-летней матери правозащитницы пришла с обыском полиция.

"Домой к Валентине, где находится только ее тяжелобольная лежачая мама, пришли с обыском полицейские. Они требуют ее документы. Они зашли в квартиру - дверь была открыта на случай если придет сиделка или придется вызывать скорую", - приводит его слова издание.

Обыск проходит в квартире в Подмосковье,уточнила адвокат Дарья Тренина со слов самой Валентины Чупик.

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