В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря

ПЦУ впервые отмечает Рождество по новоюлианскому календарю вместе с католиками и протестантами. Это решение в церкви объяснили связью 7 января с РПЦ.

Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые отмечает Рождество в понедельник, 25 декабря, вместо 7 января. Таким образом, ПЦУ отмечает этот праздник по новоюлианскому календарю тогда же, когда христиане-католики и протестанты.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний возглавил литургию в кафедральном Свято-Михайловском соборе в Киеве. Он пожелал украинцам "благословенного и победного нового года".

Президент Украины Владимир Зеленский записал накануне видеообращение из Киево-Печерской лавры . "Сегодня все украинцы - вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна, единая страна. И сегодня как никогда сильной будет наша общая молитва... Будет звучать сегодня, без временной разницы в две недели. И будет звучать вместе с Европой и миром", - сказал он.

Переход на празднование Рождества 25 декабря

Решение о переходе на новоюлианский календарь, который еще называют григорианским, ПЦУ объявила в мае, назвав его "непростым", но "взвешенным". Тогда в церкви ответили, что празднование Рождества 7 января и других знаковых дат по юлианскому календарю "воспринимается как связанное с российской церковной культурой", и вопрос перехода на другой календарь особенно остро "встал вследствие российской агрессии".

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым празднование Рождества в стране происходит 25 декабря. Этот день признан в Украине выходным, а 7 января потеряло такой статус. "Принятие закона позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине", - подчеркивалось в пояснительной записке законопроекта.

В то же время Украинская православная церковь (УПЦ), которую власти Украины упрекают за связи с Россией, по-прежнему отмечает Рождество 7 января.

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