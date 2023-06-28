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Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества

Сергей Лебеденко
48 мин. назад

Президент Украины считает празднование Рождества 7 января реликтом российской идеологии и поддерживает решение ПЦУ о переходе на новоюлианский календарь.

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Рождественская служба в соборе в Херсоне
Рождественская служба в соборе в ХерсонеФото: Libkos/AP/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Поправки предусматривают, что праздничным днем останется только 25 декабря. В действующем законе о труде Украины праздничными считаются и 7 января, и 25 декабря.

В пояснительной записке к проекту сказано, что жителям Украины долгое время "навязывали российскую идеологию почти во всех сферах жизни". К российской идеологии в офисе президента отнесли и празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю. В документе отмечается, что Православная церковь Украины (ПЦУ) в мае утвердила решение, что с 1 сентября 2023 года церковь перейдет на новоюлианский календарь, предусматривающий празднование Рождества 25 декабря. (Новоюлианский календарь был принят собором православных восточных церквей в 1923 году в противовес григорианскому календарю, "исходящему от католического папы", однако практически полностью с ним совпадает).

"Принятие закона позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрены, кроме того, перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля (в этот день церковь чтит память святого князя Владимира) и Дня защитников и защитниц Украины (связанного с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) с 14 на 1 октября. Ранее Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.

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