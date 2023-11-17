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Правительство Венгрии проводит опрос о разногласиях с ЕС

Сергей Куприков
18 ноября 2023 г.

Будапешт пытается заручиться поддержкой сограждан для критики ЕС и проведения политики под лозунгом "защиты суверенитета страны".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: John Thys/AP Photo/picture alliance

Правоконсервативное правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начало в пятницу, 17 ноября, опрос граждан, целью которого названа "защита" страны от предполагаемой политики Европейского Союза. В числе прочего в опроснике речь касается миграции, возможного вступления Украины в ЕС и оказания ей военной помощи. По каждому из вопросов у респондентов имеется всего две возможности ответа: либо поддержать позицию венгерского правительства, либо выбрать предполагаемую линию ЕС.

В последнее время между Брюсселем и Будапештом было много споров вокруг проблем, касающихся политики, экономики и безопасности Венгрии,  заявила, комментируя появление опроса, официальная представительница правительства страны Александра Сенткирайи.

Вопросы содержат критику действий Евросоюза

"Брюссель хочет создать в Венгрии гетто для мигрантов. Что вы думаете по этому поводу?" - гласит один из 11 вопросов социологического исследования "Национальные консультации по защите нашего суверенитета", опубликованного на странице венгерского правительства в соцсети Facebook.

Помимо миграционной политики, в опросе речь также идет о войне в Украине, с которой у Венгрии напряженные отношения, в частности из-за прав венгерского меньшинства в Закарпатской области. Респондентам предложено ответить, как они относятся к тому, что "Брюссель хочет дать Украине больше оружия и денег" либо что "Брюссель хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу".

В последнем вопросе утверждается, что "деньги из Брюсселя и из-за рубежа" используются для влияния на венгерскую политику. Ранее правительство Венгрии объявило, что разрабатывает закон, направленный на "защиту суверенитета страны" от иностранного вмешательства.

Опрос как средство легитимизации политики Орбана

Правительство Венгрии с 2015 года постоянно использует социологические исследования, чтобы подкрепить свои позиции мнением населения и критиковать политику Евросоюза. Последний подобный опрос в 2022 году был посвящен санкциям ЕС в отношении России. Опрос не имеет обязательной юридической силы. Однако Виктор Орбан заявил, что его правительство может благодаря исследованию увидеть подтверждение своей политики массами.

Будапешт на протяжении многих лет конфликтует с Европейской комиссией по многим вопросам, таким как миграция, верховенство закона и права ЛГБТК. На саммите ЕС в Брюсселе в конце октября Виктор Орбан заявил: "Мы не хотим тратить деньги ни на мигрантов, ни на Украину". Венгрия критично относится к возможному вступлению Украины в Евросоюз. Кроме того, она, как и Словакия, блокирует новую 50-миллиардную помощь ЕС Киеву.

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Faceebook официальной представительницы правительства Венгрии Александры Сенткирайи.

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