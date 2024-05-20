Правительство РФ - против выплаты "Газпромом" дивидендов

Правительство РФ решило отказаться от выплаты "Газпромом" дивидендов по итогам 2023 года, в котором компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке.

Правительство России решило отказаться от выплаты "Газпромом" дивидендов по итогам 2023 года и поручило профильным министерствам Минфину, Минэнерго и Росимуществу подготовить соответствующую директиву для собрания акционеров. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 20 мая.

"При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в распоряжении правительства. Официальное рассмотрение вопроса о размере дивидендов намечено на 23 мая, напоминает "Интерфакс".

От дивидендов откажутся из-за большого долга

Согласно дивидендной политике, "Газпром" обязывается направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам. По итогам 2023 года теоретически дивиденды могли составить 15,3 рубля на акцию. Однако совет директоров также имеет право изменить дивидендные выплаты при слишком большой долговой нагрузке, как это сложилось в 2023 году, объясняет агентство.

Акции "Газпрома" на вечерней сессии Мосбиржи обвалились на 4,8% к уровню октября 2022 года - до 147,68 рублей, пишет "Интерфакс".

Государству принадлежит доля в 50,23% в "Газпроме". По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке. Он составил 629 млрд рублей. Выручка компании сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,5 трлн рублей, пишет агентство РБК.