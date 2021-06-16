Правительство ФРГ осудило акцию "Гринпис" на стадионе в Мюнхене

Правительство ФРГ резко раскритиковало провальную протестную акцию экологического движения "Гринпис" на стадионе в Мюнхене незадолго перед началом матча чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Франции. "Это была безответственная акция, которая создала большую угрозу для людей", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 16 июня.

По словам Зайберта, акция, "слава богу, закончилась сравнительно благополучно", что стало "большим облегчением". В то же время организаторам "следует самокритично задуматься о смысле подобных акций, которые проводятся максимально зрелищно с целью максимального пиар-воздействия", отметил он.

Акция "Гринпис"

Как указал Штеффен Зайберт, подобные действия создают "потенциально опасные ситуации". Он подчеркнул, что осуждение акции "Гринпис" не имеет ничего общего с тем смыслом, ради которого она проводилась.

Незадолго до начала матча в Мюнхене вечером 15 июня, параплан залетел на стадион, но был вынужден совершить вынужденную посадку на трибуне, в результате чего пострадали два человека. "Гринпис" с помощью своей акции хотела выразить протест против спонсора ЧЕ - автоконцерна Volkswagen (VW). Вскоре после инцидента "Гринпис" принесла извинения за случившееся, подчеркнув, что акция отнюдь не имела целью помешать игре или повредить людям.

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