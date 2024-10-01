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ПолитикаЯпония

Правительство Японии ушло в отставку

Александра Иванова
1 октября 2024 г.

Отставка членов кабинета Фумио Кисиды состоялась накануне ожидаемого голосования парламента за назначение нового главы ЛДПЯ Сигэру Исибы премьером.

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Председатель Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба
Новый председатель Либерально-демократической партии Японии Сигэру ИсибаФото: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Кабинет премьер-министра Японии Фумио Кисиды массово подал в отставку на внеочередной сессии парламента в конце дня в понедельник, 30 сентября, передает японское информагентство Kyodo. Ожидается, что 1 октября парламент проголосует за назначение новым главой правительства лидера правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исибы.

Биография Сигэру Исибы

Исиба был выбран председателем ЛДПЯ 27 сентября, после двух раундов голосования. "Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю все возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой", - сказал политик после избрания.

Сигэру Исиба - один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, успевший сменить несколько правительственных должностей: министра обороны (2007 - 2008), министра сельского хозяйства (2008 - 2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014 - 2016).

С 2002 по 2004 год Исиба возглавлял Управление национальной обороны и стал одним из ключевых фигур трансформации Сил самообороны Японии. Чиновник руководил успешным запуском первого японского разведывательного спутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также способствовал первой в истории дислокации японских военных за рубежом без санкции Совбеза ООН - в Ирак в 2003 году.

30 сентября Сигэру Исиба заявил, что выступает за досрочные парламентские выборы. "Для нового правительства важно как можно скорее выслушать вердикт народа", - заявил политик в этой связи. Внеочередные выборы должны пройти 27 октября - на год раньше, чем планировалось.

Отставка премьера Японии Фумио Кисиды

Фумио Кисида объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Японии в августе 2024 года. Три года, в течение которых он возглавлял правительство страны, сопровождались скандалами, в том числе касающимися коррупции в ЛДПЯ.

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