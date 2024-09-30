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В Японии пройдут досрочные выборы

Лиза Ламбрехт
30 сентября 2024 г.

Новый глава правящей партии Японии ЛДПЯ Сигэру Исиба планирует распустить парламент и провести досрочные выборы. Он должен сменить Фумио Кисиду на посту премьера 1 октября.

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Новый председатель правящей партии Японии ЛДПЯ Сигэру Исиба
Новый председатель правящей партии Японии ЛДПЯ Сигэру ИсибаФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Сигэру Исиба намерен провести досрочные парламентские выборы. "Для нового правительства важно как можно скорее выслушать вердикт народа", - заявил Исиба в понедельник, 30 сентября. Внеочередные выборы должны состояться 27 октября - на год раньше, чем планировалось.

67-летний Сигэру Исиба был избран на пост главы ЛДПЯ 27 сентября. Голосование проходило в два тура, так как ни одному из девяти кандидатов поначалу не удавалось набрать большинство голосов. Ожидается, что Исиба станет новым премьер-министром страны после утверждения парламентом 1 октября.

После его избрания на пост председателя ЛДПЯ фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже упал на четыре процента, так как политика считают сторонником жесткой монетарной политики и повышения процентной ставки в целях борьбы с инфляцией.

"Помешанный на военном деле"

Сигэру Исиба - один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, успевший сменить несколько правительственных должностей: министра обороны (2007-2008 годы), министра сельского хозяйства (2008-2009 годы) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014-2016 годы).

В 1979 году Исиба окончил престижный токийский университет Кэйо и начал работать в банке Mitsui, но спустя четыре года ушел в политику и устроился секретарем в одну из фракций ЛДПЯ. С 1990-х годов он стал активно погружаться в оборонную тематику, заработав себе прозвище "помешанный на военном деле". Исиба последовательно выступал за расширение полномочий Сил самообороны Японии и пересмотр пацифистских положений послевоенной Конституции, чем снискал репутацию "ястреба".

С 2002 по 2004 годы Сигэру Исиба возглавлял Управление национальной обороны и стал одним из ключевых фигур трансформации Сил самообороны Японии. Чиновник руководил успешным запуском первого японского разведспутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также способствовал первой в истории дислокации японских военных за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН - в Ирак в 2003 году.

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