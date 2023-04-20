Российские власти разрешили VW продать завод под Калугой
Сергей Куприков
47 мин. назад
Новым владельцем завода Volkswagen под Калугой станет автодилерский холдинг "Авилон", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Правительственная комиссия России по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу завода Volkswagen под Калугой. Новым владельцем завода станет автодилерский холдинг "Авилон". Об этом сообщила в четверг, 20 апреля, газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Стоимость сделки между Volkswagen и "Авилоном" источникам издания неизвестна. В Volkswagen и Минпромторге РФ отказались комментировать эту информацию.
По информации "Ведомостей" и "Коммерсанта", производственным партнером "Авилона" на заводе под Калугой может стать китайский автоконцерн Chery.
В марте 2022 года Volkswagen приостановил производство на своих заводах в России. В марте арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который потребовал взыскать с него более 15,5 млрд руб. из-за убытков от остановки завода автоконцерна в Нижегородской области. В начале апреля с калужского завода Volkswagen сняли арест. Неделю спустя ГАЗ подал новый иск к Volkswagen - уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества. Рассмотрение исков в суде еще не состоялось.