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Завод Volkswagen в Калуге
Завод Volkswagen под КалугойФото: Volkswagen AG
ПолитикаРоссия

Российские власти разрешили VW продать завод под Калугой

Сергей Куприков
47 мин. назад

Новым владельцем завода Volkswagen под Калугой станет автодилерский холдинг "Авилон", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

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Правительственная комиссия России по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу завода Volkswagen под Калугой. Новым владельцем завода станет автодилерский холдинг "Авилон". Об этом сообщила в четверг, 20 апреля, газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Стоимость сделки между Volkswagen и "Авилоном" источникам издания неизвестна. В Volkswagen и Минпромторге РФ отказались комментировать эту информацию.

По информации "Ведомостей" и "Коммерсанта", производственным партнером "Авилона" на заводе под Калугой может стать китайский автоконцерн Chery.

В марте 2022 года Volkswagen приостановил производство на своих заводах в России. В марте арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который потребовал взыскать с него более 15,5 млрд руб. из-за убытков от остановки завода автоконцерна в Нижегородской области. В начале апреля с калужского завода Volkswagen сняли арест. Неделю спустя ГАЗ подал новый иск к Volkswagen - уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества. Рассмотрение исков в суде еще не состоялось.

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