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Завод Volkswagen в КалугеФото: Volkswagen AG
Экономика и бизнесРоссия

С завода Volkswagen в Калуге сняли арест

Сергей Куприков
1 ч. назад

Все активы германского автоконцерна в России были арестованы по иску группы "ГАЗ" для погашения ущерба от ухода Volkswagen.

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Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с российских активов Volkswagen, замороженных по иску группы "ГАЗ" Олега Дерипаски на 15,5 млрд руб. Обеспечительные меры отменены в отношении движимого и недвижимого имущества автоконцерна в Калуге, сообщаетиздание "Коммерсант" в понедельник, 3 апреля.

Группа "ГАЗ" подала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. ущерба от ухода германского автоконцерна с нижегородской площадки, а также потребовала признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое Volkswagen в связи с войной Украине. По заявлению ООО "Автомобильный завод ГАЗ" были арестованы все российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с потенциальными российскими покупателями.

Суд признал завышенность суммы обеспечения иска

На судебном заседании представители Volkswagen доказали, что объем обеспечения иска на 15,6 млрд руб. завышен, поскольку все российские активы ответчика оцениваются в 47,5 млрд руб. Даже без активов в Калуге их хватит для погашения ущерба, в случае удовлетворения заявления ГАЗа. Кроме того, Volkswagen уже выплатил истцу порядка 4 млрд руб., таким образом, исковая сумма сократилась до 11,6 млрд, указала представитель ответчика.

По ее словам, концерну необходимо поддерживать работоспособность остановленной производственной площадки в Калуге, где арестованы земельные участки кадастровой стоимостью 3 млрд руб., цеха и оборудование стоимостью порядка 20 млрд руб. В итоге суд удовлетворил ходатайство Volkswagen в этой части.

Представители группы "ГАЗ" сообщили "Коммерсант", что решат вопрос об обжаловании решения суда, когда ознакомятся с его мотивировочной частью.

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