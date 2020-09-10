 Постпред РФ в ООН не видит оснований расследовать инцидент с Навальным | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2020

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Россия

Постпред РФ в ООН не видит оснований расследовать инцидент с Навальным

Российские врачи не нашли в анализах Навального следов химоружия, заявил Василий Небензя, обвинив Берлин в сокрытии данных. Постпред ФРГ указал, что все данные переданы в ОЗХО.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя

Постпред РФ в ООН Василий Небензя (фото из архива)

Резкий обмен репликами по поводу инцидента с Алексеем Навальным произошел между постоянным представителем России в ООН Василием Небензей и его коллегами из Германии, США, Великобритании и других стран в четверг, 10 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященному проблеме применения химоружия в Сирии. Небензя заявил, что у России нет оснований начинать расследование инцидента с Алексеем Навальным.

По его словам, российские врачи, "которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах". Постпред России сослался на то, что Германия не предоставила никаких доказательств отравления Навального.

Берлин передал данные по Навальному в ОЗХО

Все данные по Навальному переданы германской стороной в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, а Россия использует "очередную дымовую завесу", заявил постпред ФРГ в ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Он подчеркнул, что отравление Навального - это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Берлина, а вопрос международной озабоченности по поводу применения химоружия.

Постпред ФРГ в ООН Кристоф Хойсген

Постпред ФРГ в ООН Кристоф Хойсген

Как отметил Хойсген, "было бы очень хорошо, если бы Россия сотрудничала с ОЗХО в выяснении всей подноготной в случае с использованием "Новичка" (для отравления Навального. - Ред.). Небензя возразил, что инцидент с Навальным - это как раз таки вопрос двусторонних российско-немецких отношений, и если Москва не получит от Берлина материалы по Навальному, "это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду" и расценено как "вопиющая провокация".

От России требуют провести расследование

Конфронтация в Совбезе ООН произошла после того, как США, Бельгия, Великобритания, Эстония и Франция выразили глубокую озабоченность в связи с тем, что в Германии считают 44-летнего российского оппозиционера жертвой использования боевого химиката из группы "Новичок". Представители США и Великобритании потребовали от России прозрачного и всеобъемлющего расследования по инциденту с Навальным.

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