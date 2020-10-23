 Посольство США в Минске рекомендует согражданам покинуть страну | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.10.2020

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Беларусь

Посольство США в Минске рекомендует согражданам покинуть страну

Массовые акции в Беларуси в свете "народного ультиматума" могут сопровождаться силовыми действиями, считают в посольстве США. Американцев призвали запастись едой или по возможности покинуть Беларусь.

Участники акции протеста в Минске несут бело-красно-белые флаги

Акция протеста в Минске, сентябрь 2020 года

Посольство США в Минске в субботу, 24 октября, порекомендовало согражданам избегать массовых акций в Беларуси в свете "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила действующему президенту страны Александру Лукашенко. Составители ультиматума в случае невыполнения их требований не исключили забастовок и блокирования дорог. Органы безопасности и протестующие в этой ситуации могут прибегнуть к силе во время массовых акций, говорится в сообщении посольства.

Дипломатическое ведомство рекомендует гражданам Соединенных Штатов запастись продовольствием, питьевой водой, лекарствами, наличными деньгами и иными предметами первой необходимости минимум на три дня, а также рассмотреть возможность покинуть Беларусь, в том числе наземным транспортом или на самолете.

Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. Его срок истекает 25 октября.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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    Автор: Владимир Дорохов


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