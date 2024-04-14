Посол: США делятся с РФ информацией о теракте в "Крокусе"

С момента теракта в "Крокус Сити Холле" Соединенные Штаты Америки продолжали делиться с российскими спецслужбами информацией для помощи в расследовании по прямому запросу со стороны РФ. Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявила посол США в России Линн Трейси, отвечая на вопрос о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом.

Трейси подчеркнула, что США и впредь планируют взаимодействовать с РФ в рамках этого расследования, несмотря на "весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем". "Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма и несправедливых преследований, в том числе за осуществление своих прав на свободу слова и собраний", - добавила она.

WP: США указывали России на "Крокус" как цель террористов

В начале апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников писала что США, передавая российским спецслужбам информацию об угрозе теракта, указывали на "Крокус Сити Холл" как потенциальную цель исламистов.

Опрошенные WP эксперты говорили, что указание на конкретную цель террористов - необычный шаг. "Ведь это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники", - однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, пояснялось в статье.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Жертвами атаки стали не менее 145 человек, еще 551 человек пострадал.