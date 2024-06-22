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Посол РФ: США закрывают в стране визовый центр России

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Власти США уведомили дипмиссию РФ о закрытии двух отделений визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также лишили дипломатов права не платить налогов.

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Посольство России в Вашингтоне
Посольство России в ВашингтонеФото: picture-alliance/AP Photo/J.S. Applewhite

Власти США закрывают два отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также лишают российских дипломатов возможности не платить налоги. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил глава дипмиссии РФ Анатолий Антонов, передает агентство ТАСС. 

"Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - сказал он. Тем не менее российский посол пообещал "бросить все силы" на то, чтобы обеспечить россиян, живущих в США, необходимыми правовыми и консульскими услугами.

Антонов также сообщил, что американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов. "Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну", - сказал он.

В декабре 2020 года США ввели трехлетний лимит на пребывание в стране российских дипломатов. Из-за этого ограничения 27 дипломатов вместе с семьями должны были выехать из США до 30 января 2022 года, еще 28 человек – до 30 июня 2022 года.

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