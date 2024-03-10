Посол ФРГ и дипломаты ЕС покинули Гаити из-за эскалации

На фоне эскалации ситуации на Гаити посол Германии в Порт-о-Пренсе Петер Зауэр (Peter Sauer), а также другие европейские дипломаты покидают это государство, передает вечером в воскресенье, 10 марта, агентство AFP со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Указывается, что посол Германии и постоянный представитель в Порт-о-Пренсе 10 марта "в связи с очень напряженной обстановкой безопасности на Гаити вместе с членами делегации ЕС выехали в Доминиканскую Республику". До дальнейшего уведомления европейские дипломаты будут работать оттуда, пояснялось в заявлении.

Ранее о вывозе части сотрудников своего посольства в Порт-о-Пренсе сообщили США. При этом были усилены меры по защите здания посольства. По данным Госдепа, посольство США на Гаити ограничило работу, однако пока остается открытым.

Эскалация насилия на Гаити

За последние дни на Гаити произошла серия нападений вооруженных банд на полицейские участки, тюрьмы и здания судов. По данным СМИ, сейчас банды контролируют на Гаити большую часть столицы, а также транспортные сообщения в остальной части страны. Оба международных аэропорта Гаити закрыты из-за вспышки насилия.

Нападения банд на правительственные и инфраструктурные объекты на Гаити идут с начала марта. В стране были введены чрезвычайное положение и комендантский час. 9 марта вооруженные группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе.

Эскалация ситуации произошла во время отсутствия в стране исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который находился с визитом в Кении. Из-за перестрелок вблизи Порт-о-Пренса Анри не смог вернуться на Гаити. Как передает агентство ТАСС, его самолет был вынужден приземлиться на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

Продолжающийся кризис на Гаити

Причиной для начала беспорядков на Гаити стало согласие Анри на встрече лидеров стран Карибского бассейна провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити во главе с экс-офицером элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковали это решение и пригрозили премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.

Выборы, на которые согласился Анри, стали бы первыми в Гаити с тех пор, как премьер-министр взял на себя управление государством вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Сейчас на Гаити нет ни президента, ни парламента. По данным ООН, за последние пять лет число жителей страны, зависящих от поставок гуманитарной помощи, увеличилось в два раза.

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