МОМ: Столица Гаити находится на осадном положении

Столица Гаити окружена вооруженными группировкам, ее жители живут на осадном положении, утверждает глава миссии Международной организации по миграции. США эвакуировали из Порт-о-Пренса часть персонала посольства.

В связи с эскалацией насилия в Гаити со стороны бандитских группировок глава местной миссии Международной организации по миграции (МОМ) Филипп Бранша заявил в субботу, 9 марта, о резком ухудшении гуманитарной ситуации в стране. По его словам, жители Порт-о-Пренса живут "на осадном положении", город "окружен вооруженными группировками и опасностями".

Реагируя на усугубление гуманитарного кризиса в Гаити, папа римский Франциск в воскресенье, 10 марта, призвал международное сообщество содействовать достижению мира и примирения в стране.

Соединенные Штаты эвакуировали из посольства в Порт-о-Пренсе часть персонала. Как сообщило южное командование Вооруженных сил США (Southcom), американские военные провели операцию по эвакуации сотрудников посольства, которые не выполняют критические функции, и усилили охрану диппредставительства.

Посольство уточнило, что "остается открытым".

Нападения банд на правительственные и инфраструктурные объекты в Гаити начались в начале марта. В стране были введены чрезвычайное положение и комендантский час.

Доминикана усматривает угрозу своей безопасности в эскалации насилия в Гаити

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри отсутствовал в стране, когда начались нападения, и не смог вернуться на родину. Президент соседней с Гаити Доминиканской Республики Луис Абинадер "по соображениям безопасности" объявил Анри нежелательной персоной и отказался принять его. В президентской канцелярии Доминиканы заявили, что кризис в Гаити также представляет прямую угрозу стабильности и безопасности Доминиканской Республики. Оба международных аэропорта Гаити закрыты из-за вспышки насилия.

9 марта вооруженные группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. СМИ сообщают, что выстрелы были слышаны по всему городу.

Причиной для начала беспорядков стало согласие Ариэля Анри на встрече лидеров стран Карибского бассейна провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити во главе с экс-офицером элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковали это решение и пригрозили премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.

Выборы, на которые согласился Анри, стали бы первыми в Гаити с тех пор, как премьер-министр взял на себя управление государством вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Сейчас в стране нет ни президента, ни парламента.

Смотрите также: