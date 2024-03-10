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МОМ: Столица Гаити находится на осадном положении

Евгений Жуков
10 марта 2024 г.

Столица Гаити окружена вооруженными группировкам, ее жители живут на осадном положении, утверждает глава миссии Международной организации по миграции. США эвакуировали из Порт-о-Пренса часть персонала посольства.

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В столице Гаити Порт-о-Пренсе
В столице Гаити Порт-о-ПренсеФото: Odelyn Joseph/AP Photo/picture alliance

В связи с эскалацией насилия в Гаити со стороны бандитских группировок глава местной миссии Международной организации по миграции (МОМ) Филипп Бранша заявил в субботу, 9 марта, о резком ухудшении гуманитарной ситуации в стране. По его словам, жители Порт-о-Пренса живут "на осадном положении", город "окружен вооруженными группировками и опасностями".

Реагируя на усугубление гуманитарного кризиса в Гаити, папа римский Франциск в воскресенье, 10 марта, призвал международное сообщество содействовать достижению мира и примирения в стране.

Соединенные Штаты эвакуировали из посольства в Порт-о-Пренсе часть персонала. Как сообщило южное командование Вооруженных сил США (Southcom), американские военные провели операцию по эвакуации сотрудников посольства, которые не выполняют критические функции, и усилили охрану диппредставительства.

Посольство уточнило, что "остается открытым".

Нападения банд на правительственные и инфраструктурные объекты в Гаити начались в начале марта. В стране были введены чрезвычайное положение и комендантский час.

Доминикана усматривает угрозу своей безопасности в эскалации насилия в Гаити

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри отсутствовал в стране, когда начались нападения, и не смог вернуться на родину. Президент соседней с Гаити Доминиканской Республики Луис Абинадер "по соображениям безопасности" объявил Анри нежелательной персоной и отказался принять его. В президентской канцелярии Доминиканы заявили, что кризис в Гаити также представляет прямую угрозу стабильности и безопасности Доминиканской Республики. Оба международных аэропорта Гаити закрыты из-за вспышки насилия.

9 марта вооруженные группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. СМИ сообщают, что выстрелы были слышаны по всему городу.

Причиной для начала беспорядков стало согласие Ариэля Анри на встрече лидеров стран Карибского бассейна провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити во главе с экс-офицером элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковали это решение и пригрозили премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.

Выборы, на которые согласился Анри, стали бы первыми в Гаити с тех пор, как премьер-министр взял на себя управление государством вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Сейчас в стране нет ни президента, ни парламента.

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