В Гаити банды напали на полицию и президентский дворец

В Гаити вооруженные бандитские группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщают телеканалы ABC и CNN в субботу, 9 марта.

По словам собеседника ABC в правоохранительных органах, нападение было "скоординированным и быстрым". Различные правительственные здания и полицейские участки были атакованы одновременно. СМИ сообщают, что выстрелы были слышаны по всему городу.

"Мы все еще работаем над тем, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть", - рассказал собеседник CNN. Источник ABC сообщил, что на момент публикации нападавшие отступили. По предварительным данным, было убито более 10 бандитов. Данных о жертвах среди полицейских пока нет.

Нападения банд продолжаются с прошлой недели

Нападения банд на правительственные и инфраструктурные объекты в Гаити начались в начале марта. Самые влиятельные группировки страны объединились для совершения атак. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри отсутствовал в стране, когда начались нападения, и не смог вернуться из соображений безопасности, напоминает ABC. Банды также напали на две тюрьмы, освободив большую часть заключенных. В стране ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Причиной для начала беспорядков стало согласие Ариэля Анри на встрече лидеров стран Карибского бассейна провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити во главе с экс-офицером элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковали это решение и пригрозили премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.

Выборы, на которые согласился Анри, стали бы первыми в Гаити с тех пор, как премьер-министр взял на себя управление государством вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Сейчас в стране нет ни президента, ни парламента.

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