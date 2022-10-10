Генсек ООН предложил отправить вооруженную миссию в Гаити

Антониу Гутерриш призвал одну или несколько стран-членов ООН направить в Гаити группу для поддержки полиции в борьбе с местными бандами на фоне вспышки холеры.

Одна или несколько стран-членов Организации Объединенных Наций могут собрать специальную группу "сил быстрого реагирования" и направить ее для оказания помощи полиции Гаити в устранении угрозы, исходящей от вооруженных местных банд. Соответствующее предложение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в Совет Безопасности ООН, пишет в воскресенье, 9 октября, агентство Reuters.

Согласно данным СМИ, Гутерриш предлагает, чтобы специальная группа была собрана не самой ООН, а какими-либо странами по отдельности, а Совет должен лишь поддержать это решение. Отправка сил для помощи гаитянской полиции покажет, что ООН способна поддерживать введенные на различных территориях режимы прекращения огня или обеспечивать исполнение гуманитарных мер, а также координацию локальных сил с международными организациями.

Генсек ООН считает, что "силы быстрого реагирования" помогут обеспечить безопасность доставки топлива, питьевой воды, продуктов питания и медикаментов из транспортных узлов в столице Гаити Порт-о-Пренсе в отдаленные районы и медучреждения, а сама миссия будет сворачиваться по мере улучшения ситуации в стране. Ранее в Гаити присутствовали миротворцы, а затем и полиция ООН, но организация вывела эти подразделения из центральноамериканской республики в 2019 году.

Гаити нужна помощь на фоне вспышки холеры

В начале октября власти Гаити заявили, что обратятся к другим странам и запросят помощь иностранных спецподразделений для борьбы с критической ситуацией, возникшей из-за того, что местные вооруженные банды объединились в коалицию и организовали блокаду основного порта республики. Банды также повредили транспорт социальных служб и вынудили предприятия и больницы страны прекратить работу.

Одновременно с этим в республике наблюдается вспышка холеры, поэтому блокада порта грозит гуманитарной катастрофой - из-за нее возникла нехватка чистой бутилированной воды, которая помогает контролировать распространение болезни. Кроме того, в 2021 году Гаити серьезно пострадала от одного из самых мощных землетрясений в истории страны.

Предыдущего президента Гаити убили наемники

В июле 2021 года группа наемников напала на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза - самого политика при этом смертельно ранили. Нападавшие пытались убить и жену Моиза Мартин, но ей удалось выжить. В течение нескольких последующих дней правоохранители задержали более 20 человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Власти соседней Доминиканской Республики предполагали, что группа убийц состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с гаитянскими наркобаронами. Полиция Гаити позднее сообщила о задержании одного из предполагаемых организаторов преступления - это был врач родом из Гаити, который проживал в американском штате Флорида. В дальнейшем на территории Ямайки были арестованы еще несколько предполагаемых заказчиков убийства.

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