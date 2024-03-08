В Гаити продлили режим ЧП из-за продолжающихся беспорядков

Местные банды на протяжении двух недель нападают на полицейские участки и аэропорты. Они выступают против проведения в стране выборов и настаивают на отставке премьер-министра Гаити Ариэля Анри.

В Гаити до 3 апреля продлили режим чрезвычайного положения. Ночной комендантский час в стране также будет продлен до понедельника, предает агентство dpa в пятницу, 8 марта. Таким образом власти намерены противостоять банде "G9 и семья", глава которой призывает вынудить премьер-министра Гаити Ариэля Анри уйти в отставку.

Участники бандитской группировки уже вторую неделю нападают на полицейские участки и аэропорты. Местная полиция не может справиться с нарастающей волной насилия. В среду, 6 марта, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявил, что система здравоохранения страны находится на грани краха. Кроме того, по его словам, более 4 500 заключенных сбежали во время нападений банды на две тюрьмы. Гуманитарная ситуация в Гаити и без того была крайне напряженной. По данным ООН, почти половина из 11 млн жителей карибского государства страдает от острого голода, а различные банды контролируют в общей сложности около 80 процентов столицы Гаити Порт-о-Пренс.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сейчас находится в Пуэрто-Рико. Его возвращение в Гаити пока невозможно по соображениям безопасности. Политик уже обсудил сложившуюся ситуацию в стране с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот призвал Анри в ближайшее время приступить к созданию в стране инклюзивного правительства, которое объединит как можно больше политических сил.

Банды Гаити выступают против проведения выборов

Причиной для начала беспорядков стало согласие Ариэля Анри на встрече лидеров стран Карибского бассейна провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити, а конкретно экс-офицер элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковал данное решение и пригрозил премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.

Выборы, на которые согласился Анри, стали бы первыми в Гаити с тех пор, как премьер-министр взял на себя управление государством вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Сейчас в стране нет ни президента, ни парламента.

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