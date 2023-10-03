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ПреступностьГаити

Совбез ООН утвердил миссию поддержки безопасности на Гаити

Роман Сулима
3 октября 2023 г.

Уровень бандитизма в островном государстве Гаити привел к необходимости принятия резолюции на Совбезе ООН по развертыванию многонациональной миссии помощи гаитянам.

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Человек с камнем в руке и закрытым платком лицом идет по улицам Порт-о-Пренса
На улицах Порт-о-Пренса, столицы ГаитиФото: Richard Pierrin/AFP

Международная полицейская операция при поддержке ООН призвана стабилизировать криминогенную обстановку в охваченной кризисом островной стране Гаити, раздираемой бандитизмом. В понедельник, 2 октября, Совет Безопасности ООН одобрил развертывание более 1000 полицейских в этой стране сроком на один год с правом пересмотра через 9 месяцев. Резолюцию поддержали 13 стран-членов Совбеза, воздержались только Россия и Китай. Отмечается, что миссия не является непосредственной операцией ООН, а скорее развертыванием войск под руководством Кении.

Министр иностранных дел Гаити Жан Виктор Женеюс назвал резолюцию "лучом надежды для народа, который слишком долго страдал от последствий сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации". По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, это только первый шаг. Расходы на осуществление миссии будут покрываться за счет добровольных взносов и поддержки со стороны стран-членов Совбеза ОНН. Кения согласилась направить 1000 человек для руководства силами противодействия бандитизму. Ямайка, Содружество Багамских Островов, а также Антигуа и Барбуда заявили о готовности участвовать в миссии, а США пообещали финансовую поддержку в размере 100 млн долларов.

В планах миссии - полностью стабилизовать ситуацию в стране

Согласно резолюции, силы будут оказывать "оперативную поддержку" гаитянской национальной полиции. Кроме того, миссия призвана создать условия для проведения выборов в островном государстве, которые не проводились здесь с 2016 года.

Гаити уже много лет страдает от борьбы между бандами, которые, по данным ООН, контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс и терроризируют население с особой жестокостью, включая сексуальное насилие. С 2021 года резко возросло число похищений людей. Насилие усугубляет и без того нестабильную ситуацию со снабжением на Гаити. По данным ООН, почти половина из одиннадцати миллионов жителей бедного островного государства страдает от острого голода. Правительство в Порт-о-Пренсе уже год требует развертывания миссии.

Гаити уже не первый год страдает от гуманитарного кризиса, в который помимо бандитизма вносят свой вклад политическая нестабильность и экономическая стагнация. Только за последние пять лет, по данным ООН, число жителей Гаити, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоилось. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года резко ухудшило ситуацию с безопасностью.

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