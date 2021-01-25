Посол ЕС: Россия не предоставила бумаги для признания ковид-сертификатов

Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом посол ЕС в России Маркус Эдерер рассказал в интервью агентству РБК, опубликованном в пятницу, 8 октября. По словам дипломата, Брюссель передал министерству здравоохранения РФ требования к таким документам еще в июле.

Посол ЕС выразил сожаление сложившейся ситуацией. "Взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых COVID-сертификатов ЕС определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны", - указал он.

Минздрав: документы переданы в представительство ЕС в сентябре

В свою очередь, Минздрав заявил, что документы были направлены в представительство ЕС. Его сотрудник подтвердил их получение еще 30 сентября, отметили в российском ведомстве.

С 1 июля в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии действуют цифровые COVID-сертификаты. Они делятся на 3 вида - подтверждающие вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2, отрицательный тест на наличие возбудителя инфекции или выздоровление после перенесенной болезни.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату Европейского Союза. Однако это решение не означает признание российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Евросоюзе, указали в ЕК. Этот препарат уже используется, в частности, в Сан-Марино. Каждое государство-член ЕС само должно решить, отменяет ли оно ограничения для людей с сертификатами о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в Евросоюзе, отметили в Брюсселе.

Коронавирус в России

Между тем в России подтверждено еще 27 246 заражений вирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. По его данным, всего в стране инфекция выявлена у 7 717 356 человек, из них 214 485 больных умерли (суточный прирост 936), а 6,81 млн выздоровели.

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