Посол Дании вызван в МИД Турции из-за сожжения Корана

Правый экстремист и провокатор Палудан обещает сжигать Коран каждую неделю. Из-за его акции в Копенгагене посол Дании вызван в турецкий МИД. В Пакистане и Афганистане против сожжения Корана протестовали тысячи мусульман.

Публичное сожжение Корана в Дании и Швеции вызвало новую волну возмущения в мусульманских странах. МИД Турции вызвал в пятницу, 27 января, посла Дании, чтобы выразить протест против сожжения священной книги ислама перед турецким посольством и мечетью в Копенгагене. В турецких дипломатических кругах вызов датского посла объясняют тем, что Дания якобы санкционировала нападение на священную книгу мусульман.

В то же время министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил телеканалу TV2, что эти инциденты не изменили "хороших отношений" его страны с Турцией. Существует "разница между Данией как страной - и нашим народом как таковым - и отдельными людьми с очень разными мнениями", подчеркнул Расмуссен.

Провокатор обещает сжигать Коран каждую неделю

На прошлой неделе, 22 января, шведско-датский правый экстремист Расмус Палудан во время акции, санкционированной властями, сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. 27 января он сделал то же - сначала перед мечетью в Копенгагене, а затем перед посольством Турции. Свои действия он назвал протестом против того, что Анкара не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает агентство AFP. В интервью шведской газете Aftonbladet Палудан, которого пресса и политики называют провокатором, пообещал сжигать по одному экземпляру Корана каждую пятницу, пока Турция не разрешит Швеции вступить в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию Палудана в Стокгольме как "глубоко неуважительную", но подчеркнул, что свобода слова является неотъемлемой частью демократии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана в Стокгольме Швеции не следует рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс.

В Пакистане и Афганистане тысячи людей вышли 27 января на улицы, протестуя против сожжения Корана. Во втором по величине пакистанском городе Лахор в демонстрации после пятничной молитвы участвовали не менее 5000 человек. В афганском Джелалабаде на демонстрацию собрались около 1000 человек, среди прочего скандируя "Смерть неверным, смерть Швеции, смерть США!" В последние дни акции против сожжения Корана прошли также в Ираке и Сирии.

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