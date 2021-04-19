 Посол Чехии в России вызван в МИД РФ из-за скандала о взрывах во Врбетице | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2021

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Россия

Посол Чехии в России вызван в МИД РФ из-за скандала о взрывах во Врбетице

Прага хочет получить от Москвы компенсацию за взрывы в 2014 году. В МИД России назвали действия чешской стороны "политической возней". МИД Чехии опроверг сообщения о вызове посла.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ из-за призыва Праги начать переговоры о выплате компенсаций в связи со взрывами на оружейных складах в чешском Врбетице в 2014 году. "Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - заявила на брифинге в четверг, 1 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая предложения Праги "неприемлемыми".

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Первому каналу" российского телевидения, что позиция Праги, обвинившей Москву в причастности ко взрывам во Врбетице и потребовавшей компенсацию, "трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла". "Очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

МИД Чехии опроверг сообщения о вызове посла

Позднее в Праге опровергли сообщения о вызове посла в МИД РФ. "Обращаем ваше внимание, что сообщение, появившееся сегодня днем ​​в некоторых российских СМИ, не соответствует действительности. Посол в Москве Витезслав Пивонька не получал приглашения в МИД России", - отметила пресс-служба чешского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ущерб от взрывов оценили в 25 млн евро

МИД Чехии 28 июня вызвал российского посла Александра Змеевского. Прага выразила дипломату протест по поводу решения Москвы включить Чехию в список недружественных стран. Позиция российской стороны противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года, указало чешское ведомство.

Кроме того, Чехия призвала Россию начать переговоры по "полному возмещению ущерба" в связи со взрывами во Врбетице . По данным издания Mlada fronta Dnes, Чехия оценила ущерб от взрывов примерно в 650 миллионов крон (в пересчете 25,5 миллиона евро).

В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице, которые произошли в октябре 2014 года. В розыск были объявлены предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская разведка подозревает в покушении на жизнь российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Дипломатический скандал между Москвой и Прагой

В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, которых она объявила сотрудниками ГУ Генштаба ВС России. В свою очередь, Москва заявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария в конце апреля объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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