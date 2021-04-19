Посол Чехии в России вызван в МИД РФ из-за скандала о взрывах во Врбетице

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ из-за призыва Праги начать переговоры о выплате компенсаций в связи со взрывами на оружейных складах в чешском Врбетице в 2014 году. "Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - заявила на брифинге в четверг, 1 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая предложения Праги "неприемлемыми".
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Первому каналу" российского телевидения, что позиция Праги, обвинившей Москву в причастности ко взрывам во Врбетице и потребовавшей компенсацию, "трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла". "Очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики", - приводит слова Пескова "Интерфакс".
МИД Чехии опроверг сообщения о вызове посла
Позднее в Праге опровергли сообщения о вызове посла в МИД РФ. "Обращаем ваше внимание, что сообщение, появившееся сегодня днем в некоторых российских СМИ, не соответствует действительности. Посол в Москве Витезслав Пивонька не получал приглашения в МИД России", - отметила пресс-служба чешского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Ущерб от взрывов оценили в 25 млн евро
МИД Чехии 28 июня вызвал российского посла Александра Змеевского. Прага выразила дипломату протест по поводу решения Москвы включить Чехию в список недружественных стран. Позиция российской стороны противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года, указало чешское ведомство.
Кроме того, Чехия призвала Россию начать переговоры по "полному возмещению ущерба" в связи со взрывами во Врбетице . По данным издания Mlada fronta Dnes, Чехия оценила ущерб от взрывов примерно в 650 миллионов крон (в пересчете 25,5 миллиона евро).
В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице, которые произошли в октябре 2014 года. В розыск были объявлены предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская разведка подозревает в покушении на жизнь российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Дипломатический скандал между Москвой и Прагой
В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, которых она объявила сотрудниками ГУ Генштаба ВС России. В свою очередь, Москва заявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства.
В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария в конце апреля объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.
Смотрите также:
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Двойной агент, танцовщица и куртизанка
В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Супруги Розенберг
В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпион в ведомстве канцлера
То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
"Кембриджская пятерка"
В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Из разведки на подиум
В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпионский Аншлаг
Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпион Штраус?
Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпионаж: версия 2.0
Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.
Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина