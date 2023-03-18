После беспорядков полиция запретила собрания в центре Парижа

На фоне беспорядков в ходе массовых протестов против пенсионной реформы во Франции префектура Парижа ввела запрет на массовые собрания на площади Согласия и Елисейских полях.

После беспорядков, в которые вылились протесты против пенсионной реформы вечером 17 марта, префектура полиции Парижа запретила проведение массовых собраний на площади Согласия в центре города, а также на Елисейских полях, передает в субботу, 18 марта, газета Le Monde .

Указывается, что полиция пригрозила штрафами тем, кто попытается нарушить данное ограничение.

Ситуация с мусором на улицах Парижа

Между тем, по данным мэрии Парижа, 18 марта, на четырнадцатый день массовых протестов, ситуация со сбором мусора, скопившегося на улицах города в результате забастовки уборщиков, также выступающих против пенсионной реформы, стабилизировалась. Накануне мэрия подсчитала, что с тротуаров города предстоит убрать 10 000 тонн отходов, пишет Le Monde.

Забастовка уборщиков мусора началась 7 марта. Планировалось, что она продлится неделю, однако в итоге профсоюзы решили продлить ее до 20 марта. После того как мэр Парижа Анн Идальго отказалась подписывать распоряжение о насильственном возвращении части уборщиков мусора к работе, это распоряжение подписал префект столичной полиции Лоран Нуньес, напоминает издание.

Принятие пенсионной реформы в обход парламента

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на открытии заседания Национального собрания, где планировалось провести голосование по спорной пенсионной реформе, заявила, что правительство воспользуется статьей конституции 49.3, позволяющей принять этот закон в обход парламента.

После этого оппозиционные партии Франции и группа независимых депутатов в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству. Ожидается, что он будет рассмотрен в Национальном собрании 20 марта. В случае его принятия вотум недоверия правительству Франции позволит отменить решение кабинета Борн о принятии пенсионной реформы.

Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции

Несогласие французов с пенсионной реформой, предусматривающей, кроме прочего, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, вылилось в массовые протесты по всей стране. В ночь на 18 марта на этих выступлениях было проведено множество задержаний. В Париже и Лионе произошли беспорядки.

Между тем министр-делегат по вопросам промышленности Франции Ролан Лескюр заявил 18 марта в интервью радиостанции France Info, что насилие не может привести к тому, чтобы правительство отказалось от важной реформы.

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