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Протест против пенсионной реформы во Франции
Протест против пенсионной реформы во Франции (REUTERS/Yves Herman)Фото: YVES HERMAN/REUTERS
ПолитикаФранция

Французы массово протестовали против пенсионной реформы

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Очередные общенациональные акции протеста против планов президента Макрона по реформированию пенсионной системы прошли во Франции. В Париже акции сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

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Более 960 000 человек вышли в Париже, Ницце, Марселе, Тулузе, Нанте и других городах Франции на протесты против планов президента Эмманюэля Макрона по реформированию пенсионной системы. Такие цифры в субботу, 11 февраля, привело министерство внутренних дел Франции.

В столице власти насчитали около 93 000 участников, это - наибольшее число с начала протестов в январе. К акциям присоединились студенты и другие группы населения, которые не могли поддержать митингующих, когда акции проводились в будни.

"Мы часто слышим, что - слишком молоды, чтобы переживать (из-за готовящихся преобразований. - Ред.), но в условиях растущих инфляции и цен на электроэнергию эта реформа повлияет на наши семьи", - отметила 18-летняя протестующая Элиза Хаддад.

Забастовка авиадиспетчеров привела к массовым отменам рейсов

Акции сопровождала не анонсированная заранее забастовка авиадиспетчеров, которая привела к тому, что до половины рейсов из второго по величине аэропорта французской столицы - воздушной гавани Париж-Орли - и в нее были отменены.

Протесты сопровождались вспышками беспорядков. Один автомобиль и несколько мусорных баков были подожжены на одном из центральных парижских бульваров. Полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа и сообщила, что задержала восьмерых по обвинению в различных нарушениях - от незаконного владения огнестрельным оружием до вандализма.

Очередная акция запланирована на 16 февраля.

Реформа - одно из главных предвыборных обещаний Макрона

Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона. Основные положения реформы перечислила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Возраст выхода на пенсию планируется повысить с 62 до 64, минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - увеличить до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, уверяют в правительстве.

По словам Борн, цель реформы - избежать в пенсионном фонде Франции дефицита средств, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы, правопопулистская партия "Национальное объединение" и левые политики считают планы правительства неоправданно радикальными. Профсоюзные лидеры уверены, что реформа ударит по всем работающим французам, особенно по тем, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране.

Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования - если правительству не будет вынесен вотум недоверия.

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