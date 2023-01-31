Во Франции продолжают протестовать против пенсионной реформы
Олег Соколенко
1 ч. назад
Власти Франции хотят повысить пенсионный возраст c 62 до 64 лет. Новая волна протестов против реформы собрала более миллиона человек.
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Во Франции не стихают масштабные протесты против пенсионной реформы. Новая волна протестов продолжилась во вторник, 31 января. Власти оценивают число протестующих в 1,27 миллиона, одно из крупнейших профсоюзных объединений Франции CGT называет цифру в 2,8 миллиона. В одном только Париже, по данным полиции, на улицы вышло около 87 тысяч человек.
Профсоюзные лидеры обещают не останавливаться на этом. Они намерены организовать новые акции протеста 7 и 11 февраля.
Власти Франции планируют повысить пенсионный возраст до 64 лет
Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона. Основные положения реформы перечислила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Возраст выхода на пенсию планируется повысить с 62 до 64 лет, минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - увеличить до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, обещают в правительстве.
По словам Борн, цель реформы - избежать дефицита средств в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро. Однако профсоюзы, правопопулистская партия "Национальное объединение" и левые политики считают планы правительства неоправданно жесткими. Профсоюзные лидеры отмечают, что реформа ударит по всем работающим французам, особенно по тем, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране.
Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования - в случае, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.
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