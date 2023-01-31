Во Франции продолжают протестовать против пенсионной реформы

Власти Франции хотят повысить пенсионный возраст c 62 до 64 лет. Новая волна протестов против реформы собрала более миллиона человек.

Во Франции не стихают масштабные протесты против пенсионной реформы. Новая волна протестов продолжилась во вторник, 31 января. Власти оценивают число протестующих в 1,27 миллиона, одно из крупнейших профсоюзных объединений Франции CGT называет цифру в 2,8 миллиона. В одном только Париже, по данным полиции, на улицы вышло около 87 тысяч человек.

Таким образом, новая волна протестов уже превысила по числу участников предыдущую, которая поднялась двумя неделями ранее. Тогда на улицы французских городов вышло в сумме, по оценкам властей, 1,2 миллиона человек. Первые же многотысячные протесты против планируемой реформы прошли во Франции еще в сентябре 2022 года.

Профсоюзные лидеры обещают не останавливаться на этом. Они намерены организовать новые акции протеста 7 и 11 февраля.

Власти Франции планируют повысить пенсионный возраст до 64 лет

Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона. Основные положения реформы перечислила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Возраст выхода на пенсию планируется повысить с 62 до 64 лет, минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - увеличить до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, обещают в правительстве.

По словам Борн, цель реформы - избежать дефицита средств в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро. Однако профсоюзы, правопопулистская партия "Национальное объединение" и левые политики считают планы правительства неоправданно жесткими. Профсоюзные лидеры отмечают, что реформа ударит по всем работающим французам, особенно по тем, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране.

Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования - в случае, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.

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