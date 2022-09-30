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Протестующие против пенсионной реформы в Марселе
Протестующие против пенсионной реформы в МарселеФото: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images
ОбществоФранция

Во Франции прошли протесты против пенсионной реформы

Лиза Ламбрехт
2 ч. назад

Более 250 тысяч человек протестовали во Франции против повышения пенсионного возраста, заявили организаторы акций. Власти хотят увеличить возраст выхода на пенсию с 62 до 65 лет.

https://www.dw.com/ru/vo-francii-prosli-mnogotysacnye-protesty-protiv-pensionnoj-reformy/a-63291140

Десятки тысяч людей в разных городах Франции вышли в четверг, 29 сентября, на демонстрации с требованиями о повышении зарплат и об отказе от планирующегося правительством увеличения пенсионного возраста. "Мы не хотим вести переговоры о пенсионном возрасте", - заявил Филипп Мартинес, лидер крупнейшего профсоюзного объединения Франции - Всеобщей конфедерации труда (CGT). Французы не хотят работать более продолжительное время, подчеркнул он.

По данным CGT, призвавшего к общенациональной забастовке, почти в 200 акциях протеста, проходивших по всей стране, приняли участие более 250 тысяч человек. В министерстве внутренних дел Франции заявили о 118 500 демонстрантах и 179 митингах.

В Париже протестовали около 40 тысяч человек

Только в столице Франции Париже, по утверждению организаторов, на улицы вышли около 40 тысяч протестующих. Полиция оценила их количество в 13 500 человек. По данным министерства образования, в забастовках приняли участие порядка 11 процентов педагогов. Как сообщает AFP, движение поездов внутри страны было ограничено, некоторые пригородные поезда и автобусы ходили реже обычного.

Акции протеста поддержали и политики левого лагеря. Так, в Марселе в демонстрации принял участие экс-кандидат в президенты от левых популистов Жан-Люк Меланшон.

Накануне в правительстве Франции договорились о продлении консультаций по вопросу о пенсионной реформе, за проведение которой неоднократно выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Новый закон должен будет вступить в силу летом 2023 года. Обсуждается постепенное ежегодное повышение возраста выхода на пенсию, чтобы к 2031 году он составил 65 лет. Сейчас жители Франции уходят на пенсию в 62 года.

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