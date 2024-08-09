После атаки дронов под Липецком загорелся военный аэродром

По словам липецкого губернатора, повреждена система электроснабжения, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, а также произошел "взрыв опасных материалов". По данным МЧС, возник пожар на военном аэродроме.

Российский город Липецк и Липецкая область в ночь на пятницу, 9 августа, подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов, который с 1.46 по 7.40 мск сделал на своей Telegram-странице двадцать записей на тему атаки дронов, сообщив сначала о "красном", а затем о "желтом" уровне опасности.

В частности, в 3.38 мск Артамонов сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли нарушения электроснабжения. Спустя примерно час он написал, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации "для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов". Четыре населенных пункта области были эвакуированы. По словам губернатора, в результате атаки БПЛА пострадали 9 человек.

Главное управление МЧС по Липецкой области заявило о пожаре на расположенном в регионе военном аэродроме. "Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении ведомства. По данным Telegram-канала Astra, после атаки дронов на аэродроме, вероятно, загорелся склад с боеприпасами.

Воздушная тревога была объявлена в пяти регионах РФ

Согласно сообщениям агентств, помимо Липецкой области, в ночь на 9 августа воздушная тревога была объявлена также в соседних с ней Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Атаки беспилотников также были зафиксированы в аннексированном Крыму. Три украинских беспилотника и ракета "Нептун", по утверждению назначенного Кремлем "губернатора" города Михаила Развожаева, были сбиты над морем у портового города Севастополь. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ утром отчиталось о 19 дронах, сбитых ночью над Липецкой областью, уточнив, что всего в ночной атаке на регионы РФ приняли участие 75 беспилотников. По утверждению министерства, 26 из них были сбиты над Белгородской, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один над Орловской, пять - над аннексированным Крымом, восемь - над акваторией Черного моря.

Бои в Курской области

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали десятки российских военных, а российская армия потеряла как минимум один вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал прорыв ВСУ, перешедших через границу с Курской областью примерно в 500 км от Москвы, как "масштабную провокацию". Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов в ходе совещания руководителей силовых ведомств с Путиным представил доклад о продвижении ВСУ, заявив, что для захвата участка территории Курской области выдвинулись "до одной тысячи" украинских военных.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 8 августа, что ответственность за эскалацию боев на территории России несет ее президент. "Архитектором концепции "самоуничтожения России" является не кто иной, как сам Путин", - подчеркнул он, добавив, что на развязанной войне "агрессор неизбежно пожинает собственные плоды".