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Посла Китая вызвали в МИД Германии в связи с кибератакой

Ольга Лебедева
31 июля 2024 г.

Совершенная в 2021 году кибератака на Федеральное ведомство картографии и геодезии в настоящее время однозначно приписывается КНР, заявили в Берлине. Германия впервые вызвала посла Китая с 1989 года.

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Кибератака была совершена в 2021 годуФото: Dominic Lipinski/PA/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало посла Китая в связи с имевшей место три года назад кибератакой на одно из немецких ведомств. Хакерская атака на Федеральное ведомство картографии и геодезии (BKG) в 2021 году была совершена "в целях шпионажа", при этом к настоящему времени доказано, что за ней стоят китайские государственные инстанции, заявил в среду, 31 июля, представитель МИД Германии.

Правительство ФРГ "самым решительным образом" осудило атаку и призвало Пекин "воздержаться от подобных действий". Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о "серьезной кибератаке", которая демонстрирует, насколько велика опасность совершения Китаем подобных действий против ФРГ.

Кибератака на управление картографии и геодезии

Федеральное ведомство картографии и геодезии во Франкфурте-на-Майне поставляет картографическую информацию другим государственным учреждениям и операторам критической инфраструктуры, заявили в МВД Германии, в подчинении которого находится BKG.

По данным министерства, для совершения кибератаки злоумышленники тайно использовали конечные устройства частных лиц и компаний, чтобы замести следы. После обнаружения их действий атаки "полностью прекратились", а в пострадавшем ведомстве были приняты меры дополнительной защиты, отмечается далее.

В последний раз МИД ФРГ вызывал китайского посла в 1989 году - в связи с крайне жестоким подавлением протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

 

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