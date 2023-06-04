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ПолитикаГонконг

В Гонконге задержаны протестующие в годовщину Тяньаньмэнь

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Среди задержанных в Гонконге - 67-летняя демократическая активистка "бабушка Вон", а также ветеран демократического движения, лидер оппозиционной партии Гонконга Чань По-Ин, сообщает AFP.

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Полиция в Гонконге 4 июня 2023 года
Полиция в Гонконге 4 июня 2023 годаФото: Louise Delmotte/dpa/AP/picture alliance

В 34-ю годовщину кровавого разгона массовых студенческих протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь правоохранительные органы Гонконга задержали нескольких человек, в том числе 67-летнюю демократическую активистку Александру Вон, известную как "бабушка Вон". Полицейские задержали ее, когда она шла с цветами по городу, сообщает в воскресенье, 4 июня, агентство AFP.

Кроме того, корреспондент AFP сообщает о задержании лидера оппозиционной партии Гонконга "Лига социал-демократов". Ветеран демократического движения Чань По-Ин вышел в город с маленькой светодиодной свечкой и двумя цветками и был немедленно доставлен в полицейский автомобиль.

Еще одна женщина во время задержания призвала поднять свечи и отдать дань памяти погибшим студентам в Пекине. В общей сложности, по данным полиции, были задержаны 8 человек в связи с "подстрекательством" и нарушением общественного порядка.

События 4 июня 1989 года

В ночь на 4 июня 1989 года армейские подразделения КНР при участии танков "очистили" площадь Тяньаньмэнь, где проходили мирные протесты за демократические реформы. Погибли, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже. Жестокое подавление студенческих митингов на пекинской площади вошло в историю как "Бойня 4 июня".

Во всем Китае запрещены памятные мероприятия, посвященные кровавым событиям на площади Тяньаньмэнь, из интернета удаляется любое упоминание об этих событиях. На протяжении многих лет Гонконг был единственным местом в Китае, где проводилисьежегодные массовые акции в память о кровавом подавлении протестов, ежегодно 4 июня в парке Виктория собирались тысячи людей со свечами. После массовых демократических протестов в Гонконге в 2020 году Пекин принял так называемый закон о безопасности для этого специального административного района, запрещающий ежегодные митинги.

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