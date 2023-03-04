В Гонконге осуждены организаторы акций памяти о Тяньаньмэнь

Троих членов гонконгского альянса в поддержку демократических движений признали виновными в непредоставлении властям информации о группе, которая ежегодно устраивала акции в память о трагических событиях 1989 года.

Суд Гонконга в субботу, 4 марта, признал троих бывших членов группы, которая организовывала ежегодные акции в память о жертвах разгона студенческих протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году, виновными в невыполнении запроса полиции о предоставлении информации в соответствии с законом о национальной безопасности.

Среди обвиняемых - 38-летняя Чоу Хантун, известный в Гонконге адвокат и бывший вице-председатель "Гонконгского альянса в поддержку патриотических демократических движений в Китае". Вместе с ней виновными были признаны два других бывших члена постоянного комитета альянса.

Памятные мероприятия ежегодно собирали десятки тысяч людей

"Гонконгский альянс в поддержку патриотических демократических движений в Китае" на протяжении более трех десятилетий был главным организатором акций со свечами в память о трагических событиях 4 июня 1989 года, когда китайские власти применили танки для разгона тысяч продемократически настроенных студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. Памятные мероприятия в гонконгском парке Виктория ежегодно собирали десятки тысяч людей.

После массовых продемократических протестов в Гонконге в 2019 году власти запретили памятные акции, ссылаясь на пандемию COVID-19. Альянс самораспустился в сентябре 2021 года, после того как власти арестовали нескольких высокопоставленных членов группы, включая Чоу Хантун.

Организаторам грозит до шести месяцев тюремного заключения

До того, как альянс принял решение о самороспуске, полиция объявила его "иностранным агентом" и запросила подробную информацию о деятельности и финансах организации. Но группа отказалась сотрудничать с полицией и отвечать на ее запросы. Суд посчитал этот отказ необоснованным.

Приговор, как ожидается, будет вынесен 11 марта. За невыполнение запроса о предоставлении информации подсудимым грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере, эквивалентном почти 12 000 евро.

Закон о национальной безопасности, который карает такие действия, как подрывная деятельность и сговор с иностранными силами, критикуется некоторыми западными правительствами как инструмент подавления инакомыслия. Китайские и гонконгские чиновники говорят, что закон необходим для восстановления стабильности после затяжных протестов 2019 года.

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