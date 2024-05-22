Португалоязычные страны в Африке - новые союзники России?

Попытки России сделать португалоязычные страны Африки своими союзниками становятся все более настойчивыми. Португалия и Запад этим обеспокоены. Что РФ может предложить лузофонам?

В Санкт-Петербурге между Россией и Сан-Томе и Принсипи было подписано соглашение о военном сотрудничестве "на неопределенный срок", что вызвало обеспокоенность властей Португалии. 6 мая документ был опубликован на официальном сайте МИД РФ. Соглашение уже вступило в силу и включает в себя договоренности о поставках оружия, подготовке военных кадров и проведении совместных учений. Также в документе говорится о взаимных визитах представителей военной авиации и морского флота и об обмене разведывательной информацией.

Таким образом все шесть португалоязычных стран Африки, которые входят в Содружество португалоязычных стран (СПЯС), уже подписали военные соглашения с Россией. Их первые контакты с Москвой возникли еще в советское время. Тогда организации, боровшиеся против португальского колониального режима, заручились политической и военной поддержкой Кремля. После распада Советского Союза их отношения с Россией продолжились, и в последние годы Москва пытается укрепить эти связи.

Разногласия внутри португалоязычного сообщества

Внутри Содружества португалоязычных стран, в которое, помимо Португалии, входят ее бывшие колонии, возник сдержанный, но интенсивный дипломатический спор относительно позиции девяти полноправных членов блока касательно войны РФ против Украины.

Саммит Содружества португалоязычных стран в столице Анголы в июле 2021 года Фото: Borralho Ndomba/DW

Только две из шести португалоязычных стран Африки - Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи - в марте 2022 года осудили российскую агрессию, поддержав резолюцию Генассамблеи ООН. Два других государства - Ангола и Гвинея-Бисау - осудили аннексию Россией части украинских территорий и назвали незаконными так называемые российские "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

"Содружество долго пыталось замаскировать этот раскол внутри организации, но после заключения военного соглашения между Россией и Сан-Томе и Принсипи конфликт стал очевиден", - говорит репортер DW в Лиссабоне Жоао Карлос. По его мнению, сложившаяся ситуация ясно показывает, что помимо языкового и культурного сходства, в португалоязычном мире существуют и ощутимые конфликты интересов.

Бывший министр иностранных дел Восточного Тимора и нынешний председатель СПЯС Закариас да Кошта призвал "не драматизировать" ситуацию и подчеркнул необходимость уважения суверенитета всех государств, входящих в блок. "Содружество португалоязычных стран - это не только я, а все девять стран, входящих в организацию. Мы должны уважать суверенное решение Сан-Томе и Принсипи" - сказал да Кошта.

Президент Сан-Томе и Принсипи Карлуш Вила Нова на встрече с главой СПЯС в декабре 2023 года Фото: João Carlos/DW

Португалия в смятении

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел выразил "тревогу, обеспокоенность и замешательство" Португалии и других европейских государств в связи с подписанием документа. Однако днем позже он заявил, что это соглашение не повлияет на отношения между Португалией и Сан-Томе и Принсипи, несколько раз подчеркнув в выступлении, что Сан-Томе является суверенным государством.

Премьер-министр Кабо-Верде Улиссеш Коррейя и Силва выразил свою позицию довольно дипломатично. "Было бы хорошо, если бы существовала общая позиция в отношении внешней политики, но это не главная цель СПЯС, членами которой являются свободные и независимые страны", - заявил он.

Наконец, на полемику, развернувшуюся в португалоязычном сообществе, отреагировал глава правительства Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада, заявив в прессе, что Сан-Томе является независимым государством, которое не позволит диктовать, с кем заключать соглашения о дружбе и сотрудничестве.

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Эмбало на встрече с Владимиром Путиным в Москве в октябре 2022 года Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

Представитель крупнейшей в стране оппозиционной Социал-демократической партии (MLSTP) Рауль Кардосо выразил несогласие с премьер-министром. "Сан-Томе и Принсипи действительно суверенное государство, но ни одна страна мира не должна принимать настолько серьезные решения без консультации со своими партнерами. Больше всего нас беспокоит, что это военное соглашение не имеет ограничения срока действия. Нас также тревожит, что документ был согласован и подписан в кулуарах, без какого-либо обсуждения с властями нашей страны", - сказал Кардосо в интервью DW.

Сан-Томе и Принсипи: маленькая страна с большим геостратегическим значением

"Слишком маленькое, слишком далекое и слишком незначительное", как его часто описывают в международной прессе, Сан-Томе и Принсипи - одно из самых маленьких государств Африки. Однако архипелаг, расположенный в Гвинейском заливе и насчитывающий около 200 тысяч жителей, имеет гораздо большее геостратегическое значение, чем принято считать. К примеру, экваториальное расположение этой страны делает возможным радиовещание на весь африканский континент.

Из-за близости к основным странам-экспортерам нефти, таким как Нигерия, Габон, Экваториальная Гвинея и Ангола, на протяжении многих лет планируется строительство глубоководного порта для крупных танкеров у северного берега главного острова страны. Это облегчило бы транспортировку сырой нефти, которой в местных водах в изобилии. Сан-Томе уже заключил соответствующие предварительные соглашения с Нигерией и Анголой, а французские и китайские компании проявили заинтересованность в реализации этого проекта.

В военном отношении Сан-Томе и Принсипи сотрудничает, в первую очередь, с Бразилией и Португалией, чей военно-морской флот патрулирует воды архипелага. Португальские вооруженные силы также проводили военную подготовку в стране с момента объявления ее независимости в 1975 году.

Президент Гвинеи-Бисау на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая 2024 года Фото: Alexei Maishev/TASS/dpa/picture alliance

Гвинея-Бисау следующая в списке Кремля?

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 9 мая посетил Россию с официальным визитом и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. После этого он публично заявил, что Россия может рассчитывать на Гвинею-Бисау как на "постоянного и верного союзника". В ноябре 2018 года страны уже подписывали соглашение о военном сотрудничестве, но наблюдатели уверены, что его новая расширенная версия готова к подписанию, однако президент Эмбало пока не дал этому официального подтверждения. "Я использовал празднование в Москве, чтобы поговорить о том, как наши две страны могут получить пользу друг от друга", - сказал он по возвращении из Москвы.

В июне Гвинея-Бисау сменит Восточный Тимор на посту председателя в Содружестве португалоязычных стран.