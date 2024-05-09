  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Москве прошел парад по случаю Дня победы

Алексей Волошинов
9 мая 2024 г.

В параде по случаю Дня победы приняли участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

https://p.dw.com/p/4ffBi
Парад 9 мая по случаю Дня победы в Москве
Парад 9 мая по случаю Дня победы в МосквеФото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю Дня победы, который в России отмечается 9 мая. По данным российского Минобороны, в нем приняли участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

Его посетили лидеры девяти иностранных государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса. Годом ранее в Москву на 9 мая прибыли главы лишь семи стран. После завершения парада лидеры государств возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Владимир Путин угрожал ядерным оружием и говорил о "реваншизме западных элит"

В своей речи по случаю Дня победы Владимир Путин заявил, что "стратегические силы" России "всегда в боеготовности". По его словам, РФ "будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам".

Он также в очередной раз обвинил "западные элиты" в "реваншизме, издевательстве над историей и стремлении оправдать нынешних последователей нацистов". "Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедестал пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей", - заявил Путин.

В параде принял участие всего один танк

Как и годом ранее, в параде по случаю Дня победы в Москве принял участие всего один танк Т-34, которому около 80 лет. Помимо него на Красной площади появились различные бронеавтомобили, ракетные комплексы "Искандер-М", ЗРК С-400, стратегический ракетный комплекс "Ярс". В небо над столицей России были подняты истребители Су-30, МиГ-29 и Су-25.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ангела Меркель (Angela Merkel) и Владимир Путин во время церемонии возложения венков

Немецкие политики и 8 мая

Немецкие политики и 8 мая

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
История8 мая 2020 г.9 фото
external

День освобождения от национал-социализма: кто пришел в Трептов-парк (08.05.2023)

День освобождения от национал-социализма: кто пришел в Трептов-парк (08.05.2023)

Утром 8 мая жители Берлина приносили цветы к советскому мемориалу в Трептов-парке. Каждый год в годовщину капитуляции Германии во Второй мировой войне туда приходят как немцы, так и иностранцы, живущие в Берлине. Но год спустя после нападения России на Украину память о павших в той войне омрачают актуальные события.
История8 мая 2023 г.05:19 мин.
Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
История10 ноября 2020 г.
Показать еще