В Москве прошел парад по случаю Дня победы

В параде по случаю Дня победы приняли участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю Дня победы, который в России отмечается 9 мая. По данным российского Минобороны, в нем приняли участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

Его посетили лидеры девяти иностранных государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса. Годом ранее в Москву на 9 мая прибыли главы лишь семи стран. После завершения парада лидеры государств возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Владимир Путин угрожал ядерным оружием и говорил о "реваншизме западных элит"

В своей речи по случаю Дня победы Владимир Путин заявил, что "стратегические силы" России "всегда в боеготовности". По его словам, РФ "будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам".

Он также в очередной раз обвинил "западные элиты" в "реваншизме, издевательстве над историей и стремлении оправдать нынешних последователей нацистов". "Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедестал пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей", - заявил Путин.

В параде принял участие всего один танк

Как и годом ранее, в параде по случаю Дня победы в Москве принял участие всего один танк Т-34, которому около 80 лет. Помимо него на Красной площади появились различные бронеавтомобили, ракетные комплексы "Искандер-М", ЗРК С-400, стратегический ракетный комплекс "Ярс". В небо над столицей России были подняты истребители Су-30, МиГ-29 и Су-25.