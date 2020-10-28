 Пони-терапия под Рождество (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.12.2021

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По Германии

Пони-терапия под Рождество (фото)

Пони Паулина пришла навестить пенсионеров, живущих в центре помощи пожилым людям. Поскольку скоро Рождество, лошадку облачили в спецодежду.

Пони в доме престарелых

Росдорф ● Пони по кличке Паулина пришла навестить пенсионеров, живущих в центре помощи пожилым людям Johannishof, расположенном в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Поскольку скоро Рождество, лошадку облачили в спецодежду - "под Деда Мороза". Подарок удался!

Пони в доме престарелых
Пони в доме престарелых

Обитатели центра пришли в восторг, и каждый старался покормить Паулину яблоком или морковкой. Паулина осталась довольна. Сотрудники центра решили, что такие посещения будут теперь организовываться как минимум один раз в месяц - чтобы поднять настроение одиноким людям, чье состояние здоровья, к сожалению, не всегда им позволяет радоваться жизни.

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  • Картина Пьетро Перуджино Святой Петр на фоне венка из фруктов

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    На картине Пьетро Перуджино отчетливо виден пожилой возраст Святого Петра благодаря тщательно выписанным морщинам около носа, в уголках губ, на лбу… Авторитет апостолу придает, однако, не только его возраст, но и Священное писание, которое он держит в руках, и, конечно же, та миссия, которую он выполнял по поручению Иисуса Христа.

  • В основу плаката Клауса Штека (Klaus Staeck) 1971 года лег портрет матери Альбрехта Дюрера, написанный мастером в 1514 году.

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    Нужда и одиночество

    В основу плаката Клауса Штека 1971 года лег портрет матери Альбрехта Дюрера, написанный мастером в 1514 году. Тогда Барбаре Дюрер было 63 года, она была тяжело больна. Добавив к портрету вопрос: "Вы бы сдали комнату этой женщине?", Клаус Штек существенно изменил его содержание. Это уже не изображение конкретного человека, а анонимное олицетворение старости, нужды и одиночества.

  • Так Вольфганг Тиманн (Wolfgang Tiemann) изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилкинг (Sophie Thielking).

    Такая разная старость

    Морщины крупным планом

    Так Вольфганг Тиманн изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилькинг. Усталые глаза и глубокие морщины создают безрадостную картину. Эффект полотна, выполненного в технике фотореализма, усиливается за счет его масштабности: размеры холста составляют два на три метра.

  • На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет.

    Такая разная старость

    Достоинства возраста

    На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет. На картине он выглядит уверенным в себе и полным сил, изысканно одетым и осознающим свое высокое положение. Взгляд художника направлен к зрителю или, возможно, к зеркалу. Это внимательный, изучающий взгляд, тщательно исследующий детали своего отражения.

  • На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер.

    Такая разная старость

    Самоуверенность зрелости

    На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер. Прямая осанка и самоуверенный взгляд выдают в ней сильную, пожалуй, даже доминантную личность. Элегантная одежда и особенно шляпа с гигантскими полями подчеркивают уверенность и силу ее присутствия. Следы возраста заметны по морщинкам вокруг глаз и на красивых, холеных руках.

  • На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу.

    Такая разная старость

    Почтенный возраст, непочетная профессия

    На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу. Прямых свидетельств о профессии пожилой дамы на картине не найти. Но дымящаяся в зубах сигарета, ярко подведенные глаза и декольте, щедро открывающее взору пышную грудь, вызывают у зрителя недвусмысленные ассоциации. Отто Дикс нередко изображал сводниц и проституток, комментируя таким образом моральный упадок в Веймарской республике.

  • Немецкий скульптор Герхард Маркс (Gerhard Marcks) изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года.

    Такая разная старость

    Счастье в потомках

    Немецкий скульптор Герхард Маркс изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года. В их объятии чувствуется взаимная любовь и душевная близость. Это впечатление подчеркивает положение тел, обращенных друг к другу: в то время как бабушка наклонилась к своему внуку, он поднялся на цыпочки, чтобы обнять ее.

  • Эрих Хартман изобразил на своей картине Старик 1959 года пожилого мужчину.

    Такая разная старость

    Старик

    Эрих Хартман изобразил на своей картине "Старик" 1959 года пожилого мужчину. Эта картина выполнена в абстрактном стиле, который подчеркивает не столько отдельные детали, сколько общее настроение полотна. И все же на ней заметны определенные клише, ясно свидетельствующие о возрасте изображенного человека: лысина и длинная белая борода.

  • Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года Ловля слона.

    Такая разная старость

    О возрасте с сарказмом

    Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года "Ловля слона". Две юные куртизанки заигрывают с немолодым и чрезвычайно тучным мужчиной у входа в баню в Ковент-Гардене в Лондоне. Над входом в баню расположена вывеска, восхваляющая действие капель, которые позволяют людям преклонного возраста вернуть молодость и бодрость.

    Автор: Ольга Солонарь


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