Пони-терапия под Рождество (фото)

Росдорф ● Пони по кличке Паулина пришла навестить пенсионеров, живущих в центре помощи пожилым людям Johannishof, расположенном в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Поскольку скоро Рождество, лошадку облачили в спецодежду - "под Деда Мороза". Подарок удался!
Обитатели центра пришли в восторг, и каждый старался покормить Паулину яблоком или морковкой. Паулина осталась довольна. Сотрудники центра решили, что такие посещения будут теперь организовываться как минимум один раз в месяц - чтобы поднять настроение одиноким людям, чье состояние здоровья, к сожалению, не всегда им позволяет радоваться жизни.
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Такая разная старость
Есть ли у дивы возраст?
Внешность актрисы - ее капитал. Что происходит, когда она стареет? На этом фото, снятом Синди Шерман в 2016 году, самоуверенная поза дивы и яркий наряд неспособны скрыть ее возраст. А надо ли его скрывать? Быть может, нежелание демонстрировать следы старения - ненужный стереотип? Какие представления связаны с темой старости, показывает выставка в земельном музее Нижней Саксонии в Ганновере.
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Такая разная старость
Всего лишь маска
Выставка в Ганновере "Серебряный глянец: об искусстве старения" ("Silberglanz. Von der Kunst des Alters") показывает произведения искусства последних трех тысячелетий - от Древнего Египта до современности. На этом осколке глиняного сосуда (кратера) из Апулии, датируемом 350 годом до н.э., изображен актер, который снимает с себя маску седого старика после театрального представления.
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Такая разная старость
Приметы старости
На этом древнегреческом керамическом сосуде (он называется гидрия или кальпида) 480 года до н.э. изображена сцена из "Илиады" Гомера. Одиссей пытается уговорить гневающегося Ахилла продолжить битву у Трои. За спиной Одиссея стоит дряхлый Феникс (Фойникс), на преклонный возраст которого указывает лысина и редкие волосы.
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Такая разная старость
Старость и авторитет
На картине Пьетро Перуджино отчетливо виден пожилой возраст Святого Петра благодаря тщательно выписанным морщинам около носа, в уголках губ, на лбу… Авторитет апостолу придает, однако, не только его возраст, но и Священное писание, которое он держит в руках, и, конечно же, та миссия, которую он выполнял по поручению Иисуса Христа.
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Такая разная старость
Нужда и одиночество
В основу плаката Клауса Штека 1971 года лег портрет матери Альбрехта Дюрера, написанный мастером в 1514 году. Тогда Барбаре Дюрер было 63 года, она была тяжело больна. Добавив к портрету вопрос: "Вы бы сдали комнату этой женщине?", Клаус Штек существенно изменил его содержание. Это уже не изображение конкретного человека, а анонимное олицетворение старости, нужды и одиночества.
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Такая разная старость
Морщины крупным планом
Так Вольфганг Тиманн изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилькинг. Усталые глаза и глубокие морщины создают безрадостную картину. Эффект полотна, выполненного в технике фотореализма, усиливается за счет его масштабности: размеры холста составляют два на три метра.
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Такая разная старость
Достоинства возраста
На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет. На картине он выглядит уверенным в себе и полным сил, изысканно одетым и осознающим свое высокое положение. Взгляд художника направлен к зрителю или, возможно, к зеркалу. Это внимательный, изучающий взгляд, тщательно исследующий детали своего отражения.
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Такая разная старость
Самоуверенность зрелости
На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер. Прямая осанка и самоуверенный взгляд выдают в ней сильную, пожалуй, даже доминантную личность. Элегантная одежда и особенно шляпа с гигантскими полями подчеркивают уверенность и силу ее присутствия. Следы возраста заметны по морщинкам вокруг глаз и на красивых, холеных руках.
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Такая разная старость
Почтенный возраст, непочетная профессия
На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу. Прямых свидетельств о профессии пожилой дамы на картине не найти. Но дымящаяся в зубах сигарета, ярко подведенные глаза и декольте, щедро открывающее взору пышную грудь, вызывают у зрителя недвусмысленные ассоциации. Отто Дикс нередко изображал сводниц и проституток, комментируя таким образом моральный упадок в Веймарской республике.
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Такая разная старость
Счастье в потомках
Немецкий скульптор Герхард Маркс изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года. В их объятии чувствуется взаимная любовь и душевная близость. Это впечатление подчеркивает положение тел, обращенных друг к другу: в то время как бабушка наклонилась к своему внуку, он поднялся на цыпочки, чтобы обнять ее.
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Такая разная старость
Старик
Эрих Хартман изобразил на своей картине "Старик" 1959 года пожилого мужчину. Эта картина выполнена в абстрактном стиле, который подчеркивает не столько отдельные детали, сколько общее настроение полотна. И все же на ней заметны определенные клише, ясно свидетельствующие о возрасте изображенного человека: лысина и длинная белая борода.
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Такая разная старость
О возрасте с сарказмом
Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года "Ловля слона". Две юные куртизанки заигрывают с немолодым и чрезвычайно тучным мужчиной у входа в баню в Ковент-Гардене в Лондоне. Над входом в баню расположена вывеска, восхваляющая действие капель, которые позволяют людям преклонного возраста вернуть молодость и бодрость.
Автор: Ольга Солонарь