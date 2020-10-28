Пони-терапия под Рождество (фото)

Росдорф ● Пони по кличке Паулина пришла навестить пенсионеров, живущих в центре помощи пожилым людям Johannishof, расположенном в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Поскольку скоро Рождество, лошадку облачили в спецодежду - "под Деда Мороза". Подарок удался!

Обитатели центра пришли в восторг, и каждый старался покормить Паулину яблоком или морковкой. Паулина осталась довольна. Сотрудники центра решили, что такие посещения будут теперь организовываться как минимум один раз в месяц - чтобы поднять настроение одиноким людям, чье состояние здоровья, к сожалению, не всегда им позволяет радоваться жизни.

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