Зачем в Германии кур подселяют в дома престарелых

Когда несколько дней назад обитателям дома престарелых Святой Елизаветы в Ахене пришлось прощаться с пятью курами, которые шесть недель гостили в их саду и радовали глаз, то многим из них было трудно сдержать слезы. "Это словно вернуться в далекое детство. У нас дома тоже были куры и маленькие цыплята. На них всегда было приятно смотреть", - вспоминает жительница дома престарелых Магдалена. Она особенно радовалась свежему яйцу к завтраку от кур, гостивших в доме престарелых. Пожилые люди надеются, что куры скоро снова вернутся в их сад.

"Они очень оживляли наши будни. Я еще долго буду вспоминать, как в саду, словно в летнем театре, на стульях или в инвалидных креслах сидели наши постояльцы и наблюдали за неторопливо расхаживающими по газону курами, подкармливали их, гладили, и даже пытались заводить с ними нехитрые разговоры", - делится с DW руководительница социальной службы Эрика Блей (Erika Bley). По ее словам, идея оживить сад дома престарелых курами принадлежит дочери одной из женщин, проживающих здесь. Однажды она увидела репортаж о семейном предприятии Chicken on Tour, что в буквальном переводе означает: "Куры на гастролях". Девушка предложила взять кур напрокат для постояльцев дома престарелых. Шесть недель пробежали очень быстро. "Ежедневно наблюдать за курами, кормить их, гладить стало для многих пожилых людей своеобразным ритуалом", - подчеркивает Эрика Блей. Она считает, что такие акции стоит проводить как можно чаще.

Успех превзошел все ожидания

Семейное предприятие Chicken on Tour в Ратингене, небольшом городке в Северном Рейне - Вестфалии, было организовано всего пару лет назад - в 2019 году, но, как отмечает его 25-летний руководитель Тёмме Файге (Tjomme Feige), "успех превзошел все ожидания". В семье Файге - восемь человек. Представители четырех поколений живут вместе на небольшой ферме. У них несколько домов и небольшое хозяйство - в основном курятники, есть во дворе и пони, другие мелкие домашние и сельскохозяйственные животные. Но открыть собственное дело семья решила именно с курами.

Молодой предприниматель Тёмме Файге

"17 лет назад моя мама, педагог по профессии, открыла первый в нашей федеральной земле частный детский сад на подворье - Hofkindergarten Schönheitsmühle, в котором дети могут наблюдать и ухаживать за животными, цыплятами и курами, - вспоминает 25-летний Тёмме Файге. - Интерес родителей в приобщении детей к животным был настолько велик, что всех желающих принять в нашем детском саду было невозможно. Когда мы с моим братом выросли, мама предложила нам расширить начатое ею дело".

Братья решили объединить кур в группы и попробовать сдавать их напрокат людям, которые не могут организовать собственный курятник и постоянно содержать этих домашних птиц. "Мы практически нашли нишу, чтобы открыть семейное предприятие по содержанию и прокату кур", - говорит в интервью DW Тёмме Файге.

Сегодня у семьи Файге около пятисот кур. Большинство из них объединены в 57 групп до пяти птиц, которых семья сдает во временное пользование всем желающим. А таких оказалось достаточно много, особенно во время пандемии.

"У многих семей, родители которых работали в хоум-офисе, а дети учились на удаленке, появилось время, чтобы разнообразить свой быт. Кроме того, наши куры несут яйца, так что у семей, которые брали или будут еще брать их напрокат, к завтраку всегда будут свежие яйца", - не скрывает радости молодой предприниматель. При этом он подчеркивает, что бывают дни, особенно в летнее время, когда практически все куры, что называется, - на гастролях.

Удовольствие дорогое, но оно того стоит

Кур напрокат можно брать от двух до шести недель. Семья Файге вместе с курами предоставляет небольшие мобильные курятники и обеспечивает их кормами на все время, пока они буду находиться в гостях у частных лиц, детских садах, школах или в домах престарелых. Конечно, люди любят прикармливать кур. "Несмотря на то, что куры от природы весьма умные и всеядные, они, как и люди, усваивают не все. Их можно подкармливать фруктами, овощами и ягодами. Они не откажутся от варенного риса, картофеля и даже макаронных изделий, но все это без каких бы то ни было приправ", - предостерегает Тёмме.

Особенно радуются курам дети в детских садах

"Чаще всего у нас берут кур семьи, детские сады и дома престарелых. Школ меньше, потому что не у всех есть специально отведенные места для содержания и ухода за курами", - подчеркивает Тёмме Файге. Цены зависят от того, сколько недель куры будут находиться в гостях: две недели проката обойдутся в 230 евро, а шесть недель - в 530 евро.

"Удовольствие не из дешевых, конечно, но если учесть, что в пакет входит все, что необходимо для содержания птиц и клиентам ни о чем больше не нужно беспокоиться, кроме как забрать и вернуть кур их хозяевам, то деньги того стоят", - считает руководительница социальной службы дома престарелых в Ахене. Но и самое главное, по ее мнению, это радость, которую испытывают пожилые люди.

Куры во время изоляции

В доме престарелых в Ратингене домашние животные - кошки и птицы - живут на постоянной основе. Нередко к обитателям дома приходят и собаки, которых пожилые люди могут погладить, а то и погулять с ними в саду.

"Во время пандемии в условиях вынужденной изоляции мы решили оживить одиночество наших постояльцев, взяв напрокат кур. У них даже были имена, как например, Герда, Агата или Рита. Пожилые люди радовались им как дети", - рассказывает DW директор дома престарелых Хорст Рамм (Horst Ramm). По его словам, сотрудники и обитатели дома престарелых с любовью ухаживали за птицами. В благодарность каждая курица откладывала по одному яйцу в день.

Известно, что поглаживание и кормление животных улучшают качество жизни людей и придают структуру в распорядок дня. Уже даже то, что пожилые люди могут наблюдать за курами, оказывает на них успокаивающее действие.

Супружеская пара Ингрид и Ханс-Дитер Шмиц (Ingrid und Hans-Dieter Schmitz) радуются встрече с курами

Этот эффект быстро проявился и у людей с деменцией, подчеркивает Хорст Рамм. "Некоторые жители даже вспоминали о своем детстве, о курах и цыплятах в их собственных дворах", - рассказывает Хорст Рамм. Он считает, что фермеры, у которых есть куры, правильно поступают, что отдают какую-то их часть на временное пользование тем, кто не может их содержать, но кому они могут принести много позитивных эмоций и радости, скрашивая их повседневный быт.

В подворье семьи Файге за курами ухаживают в общей сложности шесть человек. Это и члены семьи, и наемные работники. "У нас куры разных пород, есть даже те, что занесены в Красную книгу", - не без гордости подчеркивает в интервью DW Тёмме Файге. Особенно курам радуются дети. По словам Тёмме, его трехлетняя дочь забросила свои любимые игрушки и в хорошую погоду целыми днями проводит во дворе с курами. Она задает много вопросов, изучает их повадки и сожалеет лишь о том, что их нельзя взять с собой в постель, как мягкие игрушки.

Семья Файг надеется, что еще долгие годы сможет приносить радость людям. Пожалуй, это и есть те самые счастливые куры, о которых многие говорят, но мало кто их видел. Теперь мы узнали, где они живут и как их пригласить в гости.

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