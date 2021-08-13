Немецкие ученые доказали: орангутаны могут раскалывать орехи молотком

Орангутаны вполне способны спонтанно приобретать новые навыки: например, самостоятельно научиться колоть орехи с помощью молотка. При этом они не нуждаются в какой-либо помощи со стороны. К такому выводу пришла исследовательская группа под руководством Клаудио Тенни (Claudio Tennie) из Тюбингенского университета, которая провела научные эксперименты в четырьмя орангутанами в зоопарке Лейпцига. Результаты исследования опубликованы в престижном американском научно-исследовательском издании American Journal of Primatology.

Исследователи опровергли устоявшееся научное мнение о том, что определенные навыки у человекообразных обезьян могут исчезнуть, если их не передавать посредством культурной трансмиссии (cultural transmission) - от одного индивида к другому, от предшествующих поколений к последующим. Теперь ученым придется пересмотреть свои взгляды и выводы по этой проблеме.

"Оказалось, что раскалывание орехов с помощью инструментов (по крайней мере, в случае с орангутанами) не требует культурной трансмиссии посредством подсматривания, копирования у других животных и передачи этих навыков последующим поколениям", - подчеркнул в интервью DW руководитель исследования, кандидат биологических наук Клаудио Тенни.

Суть и условия эксперимента с обезьянами

Как рассказал DW ученый-биолог Клаудио Тенни, в ходе исследования орангутанам в Лейпцигском зоопарке предложили твердые орехи, а в качестве сподручных средств для их раскалывания - ветки деревьев и бруски. "Орангутаны использовали предложенные бруски для раскола орехов спонтанно, их этому раньше никто не учил", - подчеркивает руководитель проекта.

Ученый-биолог из Тюбингена Клаудио Тенни

Мало того, по его словам, орангутаны после шимпанзе - вторые обезьяны, которые правильно выбирают инструменты для тех или иных работ. Ученые до сих пор не наблюдали за тем, как дикие животные раскалывают орехи. При этом биолог подчеркивает, что сотрудники зоопарка никогда раньше не показывали орангутанам, как раскалывать орехи. "Это было главным условием нашего эксперимента", - подчеркивает в интервью DW Клаудио Тенни.

В исследовании один из орангутанов сначала использовал брусок в качестве молотка, а в более поздних экспериментах брусок был так крепко прикреплен к месту, на котором он лежал, что орангутан не мог его использовать. В ответ животное взяло в руки деревянный предмет, похожий на молоток, чтобы расколоть орех. По словам ученого, трое пожилых орангутанов попробовали расколоть свои орехи руками и зубами. Руками им это сделать не удалось, зато зубами справиться с этой задачей без проблем смогли трое из четырех орангутанов.

Новое исследование подтвердило результаты 40-летней давности

Ученым удалось подтвердить тезисы из дипломной работы почти 40-летней давности тогдашней студентки из Цюриха Мартины Функ (Martina Funk). Когда исследователи из Тюбингена отослали манускрипт своего исследования в журнал American Journal of Primatology, один из сотрудников редакции посоветовал им разыскать автора неопубликованной дипломной работы на ту же тему, чтобы подкрепить результаты давнего эксперимента новыми выводами.

Участник эксперимента в зоопарке Лейпцига раскалывает орехи с помощью деревянного бруска

"К нашей большой радости мы смогли найти дипломную работу и ее автора - Мартину Функ, которая действительно в период с 1983 по 1984 годы провела такие же эксперименты с орангутанами в зоопарке Цюриха. Цюрихские обезьяны, как и лейпцигские, спонтанно и самостоятельно, независимо друг от друга, научились колоть орехи твердыми предметами, похожими на молотки", - резюмирует Клаудио Тенни. Разумеется, швейцарский биолог стала соавтором новой научной публикации, которая опровергает отдельные, но принципиально важные устоявшиеся выводы ученых, изучавших человекообразных обезьян в прошлом.

Итак, главный вывод: орангутаны могут не только сохранять навыки поведения, но и самостоятельно и независимо друг от друга приобретать новые. "Это принципиальный вопрос для ученых, занимающихся изучением проблем эволюции животного мира", - подчеркивает ученый-биолог из Тюбингена Клаудио Тенни.

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