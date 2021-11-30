Польша насчитала в Беларуси 10 тысяч стремящихся попасть в ЕС мигрантов

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Польская погранслужба заявляет, что на данный момент на территории Беларуси находятся десять тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз.
По оценкам польской погранслужбы, на территории Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. Такие данные обнародовала во вторник, 30 ноября, на брифинге в Варшаве официальный представитель ведомства. Согласно представленной спикером информации, стихийных лагерей мигрантов на белорусской стороне у погранпереходов больше нет. Однако белорусские спецслужбы регулярно привозят мигрантов на фурах к границе.
По данным польской стороны, за последние сутки польскими пограничниками зарегистрированы 134 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Как сообщается, рано утром 30 ноября неподалеку от населенного пункта Шудзялово большая группа "агрессивных иностранцев" бросала в польских пограничников камни, металлические прутья и петарды. Еще один похожий инцидент произошел в окрестностях деревни Мельник.
Как заявил агентству РИА Новости белорусский правитель Александр Лукашенко, в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) он сказал, что хочет решить "проблему" до конца нынешнего года, а также намерен обратиться к прибывшим из ближневосточных стран людям с просьбой о возвращении на родину, поскольку "никакого гуманитарного коридора не будет". Ранее он призывал Германию принять несколько тысяч мигрантов и утверждал, что немецкая сторона проявили готовность сделать это. Подобные утверждения в Берлине неоднократно опровергали.
Между тем запланированный на 30 ноября рейс для вывоза иракцев из Беларуси иракская авиакомпания Iraqi Airways в последний момент отменила. Минский аэропорт сообщил об этом в канале новостей Telegram. О том, почему полет не состоялся, в сообщении не говорится. В минувшие выходные на родину были эвакуированы сотни мигрантов, застрявших в Беларуси у внешних границ ЕС.
В пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах вблизи границы с Польшей все еще находятся сотни людей. Многим необходима медицинская помощь. По данным белорусского государственного агентства БелТА, в настоящее время там открыт небольшой стационарный пункт медицинской помощи, который работает круглосуточно.
В течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и попасть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.
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