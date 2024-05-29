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Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью

Ольга Лебедева
29 мая 2024 г.

На границе между Польшей и Беларусью 28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, которого атаковали через пограничный забор.

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Забор на границе Польши и Беларуси
Забор на границе Польши и БеларусиФото: Agnieszka Sadowska/AP/picture alliance

Польша восстановит заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего. "Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе", - заявил в среду, 29 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита пограничной деревни Дубиче-Церкевне.

По его словам, в данном регионе необходимые эффективные действия польского государства. Охранная зона, которая была создана в 2021 году тогдашним правительством Польши, будет восстановлена на следующей неделе, сообщается далее.

В последние недели вновь участились попытки перехода нелегальных мигрантовчерез границу с Беларусью, при этом отмечен рекордный рост данных инцидентов. С начала текущего года было зафиксировано более 15 тысяч таких попыток.

На границе с Беларусью ранен польский военнослужащий

Пограничная охрана Польши при этом сообщила о нескольких инцидентах с применением насилия. 28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, которого атаковали через пограничный забор. Как сообщается, солдат закрыл своим щитом брешь в заборе, через которую пытались перебраться мигранты, и один из них ударил его ножом. Военнослужащего прооперировали, его состояние по-прежнему тяжелое. Пограничники опубликовали в соцсетях фотографию с предполагаемым оружием - ножом, прикрепленным к палке.

Между тем власти Польши намереныеще больше укрепить всю восточную границу. В середине мая правительство этой страны сообщило, что намерено направить на эти цели более 2,3 млрд евро. Буферная зона на границе с Беларусью была снята после строительства летом 2022 года забора высотой 5,5 м.

С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. От нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Евросоюза именно через нее. Считается, что в этом им способствовали российские и белорусские власти.

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