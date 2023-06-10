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Польша опровергла причастность к подрыву "Северных потоков"

Лиза Ламбрехт
34 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июня.

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На месте взрыва СП в Балтийском море
Утечка газа в Балтийском море после взрыва на "Северном потоке - 2"Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP

На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 июня (время московское).

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Польша не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2", заявил представитель координатора польских спецслужб Станислав Жарын. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о возможном "польском следе" в диверсии на газопроводах в Балтийском море.

"Связывать Польшу с этими событиями - безосновательно, - подчеркнул чиновник. - В силе остается гипотеза о том, что подрыв совершила Россия, имевшая и мотив, и возможность провести такую операцию". Ранее The Wall Street Journal сообщил, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу в качестве базы для проведения атаки. По данным издания, результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая предположительно использовалась при подрыве "Северных потоков", показывают, что судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

Хроника событий 10 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 июня 00.00 - 13.59 >>>

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