Politico: В ЕС не использовали 215 млн доз вакцин от ковида

На закупку этих доз было потрачено четыре млрд евро. В среднем, по расчетам Politico, в странах ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя.

В странах Евросоюза остались не использованными не менее 215 миллионов доз вакцин от коронавируса, закупленных на пике пандемии, сообщило издание Politico в понедельник, 18 декабря. На закупку этих вакцин, по подсчетам издания, было израсходовано не менее четырех миллиардов евро.

Авторы исследования подчеркивают, что речь здесь идет лишь о самой приблизительной оценке, поскольку данные о неиспользованных вакцинах журналистам предоставили лишь 15 стран ЕС, еще по четырем странам информацию удалось найти в открытых источниках. Кроме того, отмечает Politico, закупочные цены вакцин не раскрывались.

Самые приблизительные оценки

Издание полагает, что на самом деле неиспользованных доз вакцин от ковида, которые уже списаны или будут утилизированы в ближайшее время, гораздо больше. В среднем, по расчетам Politico, в странах ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя (для Эстонии этот показатель равен 1,1, для Ирландии - 0,16).

Часть вакцин, уже поставленных производителями и оплаченных покупателями, осталась невостребована из-за их низкой эффективности против новых вариантов коронавируса.

Politico напоминает, что контракт с одним из крупнейших производителей вакцин от коронавируса - компанией Pfizer - заключен странами ЕС до 2027 года. На Польшу и Венгрию, которые отказались закупать вакцины, Pfizer уже подала в суд.

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