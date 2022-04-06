Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенат США одобрил законопроект о возрождении программы ленд-лиза, которая позволит Вашингтону по аналогии с его действиями времен Второй мировой войны более эффективно отправлять оружие и другие поставки Украине в условиях российского военного вторжения, сообщает Politico. Документ был принят единогласно вечером в среду, 6 апреля, пишет американское издание.

Как отмечается далее, сенаторы быстро поддержали данное предложение, поскольку военнослужащие ВСУ доказали, что могут дать отпор российским войскам, обстреливающим украинские города с конца февраля. По мнению Politico, Вашингтон "прибегает к экстраординарной тактике, в последний раз использовавшейся во время самого значительного глобального конфликта XX века", и это является "еще одним признаком того, что США и их союзники считают российское вторжение экзистенциальной угрозой либеральному порядку".

Лидер сенатского большинства заявил о геноциде в Украине

Выступая с краткой речью вечером 6 апреля, лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал массовые убийства в Буче, в которых подозреваются российские силы, "чистым злом", и возложил вину на произошедшее на президента РФ Владимира Путина. "Когда мы без всякого смысла убиваем невинных мирных жителей из-за того, кем они являются по их вероисповеданию, расе или национальности, это геноцид, и в этом виновен мистер Путин", - подчеркнул он.

Как предполагается, закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важных военных товаров и других жизненно важных материалов Украине, сократив бюрократические процедуры, пишет Politico. Пока неясно, примет ли данный законопроект Палата представителей утром в четверг до того как в тот же день обе палаты покинут Вашингтон для двухнедельного перерыва.

Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны считается одним из переломных факторов в борьбе против гитлеровской Германии, поскольку позволила быстро пополнять запасы союзников без сложных процедур, напоминает Politico.

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