 Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2021

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Европа

Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента

На представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса напали с ножом, когда он встречался с избирателями в Эссексе. 69-летний политик скончался от ранений.

Полиция в районе места нападения на депутата британского парламента Дэвида Эмесса

Полиция в районе места нападения на Дэвида Эмесса

Полиция Великобритании расценивает убийство члена парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эмесса как террористический акт. Расследование преступления возглавил отдел по борьбе с терроризмом, говорится в сообщении правоохранительных органов, обнародованном в ночь на субботу, 16 октября. На ранней стадии следователи выявили потенциальный мотив, связанный с радикальным исламизмом, указывается далее.

Член британского парламента от Консервативной партии Дэвид Эмесс

Дэвид Эмесс

Нападение на 69-летнего парламентария было совершено днем ранее около полудня по местному времени. Эмесс проводил встречу политика с избирателями в методистской церкви в своем родном городе Ли-он-Си в графстве Эссекс неподалеку от Лондона, сообщает dpa со ссылкой на британские СМИ. Политик скончался после нанесения ему нескольких ножевых ранений.

Вероятный нападавший арестован

Полиция арестовала подозреваемого вскоре после трагедии. Информация о личности нападавшего пока нет. Известие о нападении вызвало бурную реакцию в Великобритании. Джастин Портал Уэлби, архиепископ Кентерберийский, написал в Twitter, что он "шокирован" случившимся и молится за родственников и сотрудников Эмесса.

"Если мы хотим сохранить нашу демократию, избранные нами народные представители должны иметь возможность жить и работать, не опасаясь насилия или запугивания", - подчеркнул священнослужитель.

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    Автор: Илья Коваль


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