Полиция в Берлине решила распустить акцию против COVID-ограничений перед ее началом

Акция против COVID-ограничений в Берлине распущена, не успев начаться. О соответствующем распоряжении столичная полиция уведомила в субботу, 29 августа, в Twitter.

"К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний", - написала пресс-служба полиции. Она уточнила, что собравшихся неоднократно призывали соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим.

Демонстрация должна была начаться в 15.30 по местному времени (16.30 мск) на центральном бульваре Unter den Linden. Затем участники планировали пройти по Friedrichstrasse, через центр города, до Бранденбургских ворот и далее - к Колонне победы. Как передал корреспондент DW с места событий, уже за два часа до начала мероприятия оно привлекло от 15 до 30 тысяч человек. Между тем, по оценкам полиции, к 12.48 в округе Митте собрались почти 18 тысяч митингующих, и люди все время продолжали прибывать.

По данным корреспондента DW, в толпе были заметны десятки российских и американских флагов с лозунгами в поддержку президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Владимир и Дональд, освободите нас", - можно было, к примеру, прочитать на одном из плакатов, который, растянули двое подростков. Кроме того, часть пришедших захватила флаги "ДНР", а также радужные - ЛГБТ. Состав участников представлялся как достаточно гетерогенный.

Берлин нельзя превращать в "площадку для теорий заговора"

Проведение акции ранее запретила полиция, однако 28 августа суд в Берлине отменил этот запрет. Организатором демонстрации выступала инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. Берлин нельзя превращать в "площадку для вероятных идеологов теорий заговора", отметил в этой связи берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel).

Предыдущее аналогичное шествие состоялось в столице ФРГ 1 августа. Тогда почти все митингующие также были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования.

Коронавирус SARS-CoV-2, по данным Worldometer, выявлен уже у более 24,9 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (6 млн), Бразилии (3,8 млн) и Индии (3,4 млн). Пандемия унесла жизни порядка 842 000 человек. В ФРГ вирус к 29 августа выявлен у 240 986 человек, 9289 больных скончались.

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