Более 700 человек из базы данных ФБК сообщили о визитах силовиков

Силовики нанесли визит или позвонили по телефону не менее чем 732 жителям Москвы, чьи данные оказались в открытом доступе после утечки базы данных ФБК, сообщил в субботу, 21 августа, портал “ОВД-Инфо”. Начиная с 17 августа, силовики лично или телефону просят их написать заявление на структуры Навального в связи с утечкой персональных данных.

По данным "ОВД-Инфо", силовики в гражданской одежде "представляются уголовным розыском" и "требуют объяснений о пожертвованиях ФБК, попадании человека в базу". Среди прочих, силовики приходили к журналисту Илье Азару и политику Дмитрию Гудкову, который уехал из России.

ФБК подозревает во взломе базы данных бывшего сотрудника

В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе кампании "Свободу Навальному", запущенной 23 марта, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена. В конце мая команда Навального заявила, что за взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко.

Федор Горожанко категорически отверг утверждения о его причастности к появлению в интернете базы данных сторонников оппозиционера. "Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - заявил бывший сотрудник ФБК в интервью онлайн-изданию "Бумага".

Смотрите также: