 Более 700 человек из базы данных ФБК сообщили о визитах силовиков | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Более 700 человек из базы данных ФБК сообщили о визитах силовиков

По данным "ОВД-Инфо", силовики в гражданской одежде "представляются уголовным розыском" и "требуют объяснений о пожертвованиях ФБК, попадании человека в базу".

Полиция во время обыска в квартире Навального (фото из архива)

Силовики нанесли визит или позвонили по телефону не менее чем 732 жителям Москвы, чьи данные оказались в открытом доступе после утечки базы данных ФБК, сообщил в субботу, 21 августа, портал “ОВД-Инфо”. Начиная с 17 августа, силовики лично или телефону просят их написать заявление на структуры Навального в связи с утечкой персональных данных.

По данным "ОВД-Инфо", силовики в гражданской одежде "представляются уголовным розыском" и "требуют объяснений о пожертвованиях ФБК, попадании человека в базу". Среди прочих, силовики приходили к журналисту Илье Азару и политику Дмитрию Гудкову, который уехал из России.

ФБК подозревает во взломе базы данных бывшего сотрудника

В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе кампании "Свободу Навальному", запущенной 23 марта, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена. В конце мая команда Навального заявила, что за взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко.

Федор Горожанко категорически отверг утверждения о его причастности к появлению в интернете базы данных сторонников оппозиционера. "Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - заявил бывший сотрудник ФБК в интервью онлайн-изданию "Бумага".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:43

Как соратников Навального объявили экстремистами (10.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Международная амнистия: для протеста в России места не нашлось (12.08.2021)  

Клеймо экстремизма - инструмент Кремля в борьбе с неугодными (12.08.2021)  

Также по теме

Russland, Wohnung von Nawalny in Moskau wird durchsucht MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 27, 2021: A police officer enters Russian opposition activist Alexei Navalny s apartment at a residential building in Lyublinskaya Street. Investigators search apartments of Alexei Navalny and his wife Yulia, his brother Oleg, and the Navalny.Live studio in connection with the case of violation of sanitary-epidemiological rules. The case under Article 236 of the Russian Criminal Code was initiated after the 23 January 2021 unauthorized rally in support of Navalny. According to the Moscow emergency response center on the coronavirus situation control and monitoring, 19 people with COVID-19 who had received stay-at-home order, attended the event. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F543D

Полиция в Москве пришла к 478 зарегистрировавшимся в базе ФБК людям 20.08.2021

По данным "ОВД-Инфо", полиция нанесла визиты не менее чем 478 москвичам, зарегистрировавшимся на сайтах в поддержку Навального и "Умного голосования".

ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

СКР предъявил Алексею Навальному новое обвинение 11.08.2021

Следственный комитет России обвинил Алексея Навального в "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2021: Opposition activist Alexei Navalny charged with defaming WWII veteran Ignat Artyomenko attends a hearing at Moscow's Babushkinsky District Court. Babushkinsky District Court/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Навальный высмеял новое обвинение со стороны СКР 13.08.2021

Алексей Навальный указал, что основал Фонд борьбы с коррупцией за 10 лет до признания его "экстремистским". СКР обвинил политика в создании организации, "посягающей на личность и права граждан".

Реклама

Самые читаемые

Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?  

Юлия Слуцкая после помилования: "Мы оговорили только себя, и мы это переживем"  

Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ  