ФБК назвал имя вероятного похитителя базы данных сторонников Навального

За взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера Алексея Навального стоит бывший сотрудник основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Федор Горожанко, утверждает команда ФБК, сообщившая об этом в понедельник, 31 мая. Речь идет о сайте кампании "Свободу Навальному", запущенном 23 марта. В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена.

Команда Навального использовала сервис рассылки mailgun.com. Взломщик подключился к нему с помощью API-ключа, доступ к которому есть лишь у небольшого числа сотрудников ФБК. Команда фонда изучила все IP-адреса, с которых на сервис рассылки поступали запросы, и нашла адреса из Санкт-Петербурга и Приморского края, с которых выкачивалась база данных. Для этого злоумышленник пользовался несложным скриптом, указали в ФБК. Позднее с этих же IP-адресов экс-сотрудник фонда зашел в свою рабочую почту.

Бывший сотрудник фонда: Версия ФБК - вранье

Федор Горожанко категорически отверг утверждения о его причастности к появлению в интернете базы данных сторонников оппозиционера. "Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - заявил бывший сотрудник ФБК в интервью онлайн-изданию "Бумага". "Из того, что там есть, я только вижу какую-то хакерскую атаку на мой банк. Потому что распечатки с моего банка выглядят как настоящие. А обвинения в том, что я что-то там взломал, выглядят не очень", - заверил Горожанко. "Они выкладывают, что я оплачивал какие-то счета. Но одна распечатка - данные моего папы", - пояснил он.

Преследование Навального и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Во многих городах России и мира 23 и 31 января, а также 14 февраля и 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Прокуратура Москвы в середине апреля подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального, а также Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. Соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети региональных штабов.

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