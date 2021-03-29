Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии

В результате стрельбы по прохожим, устроенной утром в воскресенье, 3 апреля, злоумышленниками в городе Сакраменто (штат Калифорния), погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Полиция продолжает поиски виновных. По последним данным, речь идет о двоих нападавших.

На момент публикации материала DW в связи с этим инцидентом еще не было проведено ни одного задержания.

Стрельба произошла в районе города, где расположено множество баров и ночных клубов. Поскольку эти заведения закрываются в два часа ночи, на улицах было много людей. Сообщается, что среди жертв - трое мужчин и три женщины. По словам официального представителя полиции Сакраменто Зака Итона, процесс реконструкции событий, предшествовавших нападению, оказался столь сложным, что тела жертв необходимо было оставить лежащими на улице в течение нескольких часов.

Этот инцидент стал уже вторым случаем массовой стрельбы в столице штата Калифорния за последние пять недель.

Смотритетакже:

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018) В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018) Люди в панике выбегали из здания Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018) Есть раненые На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018) Преступница могла покончить с собой В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018) Слова сочувствия и поддержки Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия". Автор: Екатерина Венкина

