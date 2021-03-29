 Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2022

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Мир

Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии

В результате стрельбы, открытой неизвестными по прохожим в городе Сакраменто, погибли 6 человек, еще 12 получили ранения.

Полицейские оцепили место стрельбы в Сакраменто

На месте стрельбы в Сакраменто

В результате стрельбы по прохожим, устроенной утром в воскресенье, 3 апреля, злоумышленниками в городе Сакраменто (штат Калифорния), погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Полиция продолжает поиски виновных. По последним данным, речь идет о двоих нападавших.

На момент публикации материала DW в связи с этим инцидентом еще не было проведено ни одного задержания.

Стрельба произошла в районе города, где расположено множество баров и ночных клубов. Поскольку эти заведения закрываются в два часа ночи, на улицах было много людей. Сообщается, что среди жертв - трое мужчин и три женщины. По словам официального представителя полиции Сакраменто Зака Итона, процесс реконструкции событий, предшествовавших нападению, оказался столь сложным, что тела жертв необходимо было оставить лежащими на улице в течение нескольких часов.

Этот инцидент стал уже вторым случаем массовой стрельбы в столице штата Калифорния за последние пять недель.

Смотритетакже:

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

Что известно о стрельбе в штаб-квартире YouTube

По предварительным данным, женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, покончила с собой. Предположительно, речь не идет о терроризме.  

В Нидерландах два человека погибли при стрельбе в "Макдоналдсе"

Жертвами стрельбы в нидерландском городе Зволле стали два мужчины с турецкими корнями, сообщают СМИ. Злоумышленнику удалось скрыться.  

При стрельбе в Израиле погибли минимум 5 человек

Вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по прохожим в городе Бней Брак, сообщила полиция. Стражи порядка застрелили нападавшего. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Рекордные продажи оружия в США: почему пандемия заставляет американцев массово вооружаться? (06.05.2020)  

Стрельба в Пермском университете (20.09.2021)  

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