Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии

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В результате стрельбы, открытой неизвестными по прохожим в городе Сакраменто, погибли 6 человек, еще 12 получили ранения.
В результате стрельбы по прохожим, устроенной утром в воскресенье, 3 апреля, злоумышленниками в городе Сакраменто (штат Калифорния), погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Полиция продолжает поиски виновных. По последним данным, речь идет о двоих нападавших.
На момент публикации материала DW в связи с этим инцидентом еще не было проведено ни одного задержания.
Стрельба произошла в районе города, где расположено множество баров и ночных клубов. Поскольку эти заведения закрываются в два часа ночи, на улицах было много людей. Сообщается, что среди жертв - трое мужчин и три женщины. По словам официального представителя полиции Сакраменто Зака Итона, процесс реконструкции событий, предшествовавших нападению, оказался столь сложным, что тела жертв необходимо было оставить лежащими на улице в течение нескольких часов.
Этот инцидент стал уже вторым случаем массовой стрельбы в столице штата Калифорния за последние пять недель.
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По предварительным данным, женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, покончила с собой. Предположительно, речь не идет о терроризме.
Жертвами стрельбы в нидерландском городе Зволле стали два мужчины с турецкими корнями, сообщают СМИ. Злоумышленнику удалось скрыться.