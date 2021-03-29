В Нидерландах два человека погибли при стрельбе в "МакДональдсе"

В нидерландском городе Зволле, расположенном в 80 км от границы с Германией, в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в одном из филиалов "МакДональдса" в среду, 30 марта, погибли два человека. Злоумышленнику удалось скрыться. На момент публикации материала DW нидерландская полиция осуществляла операцию по его поимке с использованием вертолета, а также вела поиск возможных сообщников.

По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.

Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.

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