Полиция в Германии задержала Грету Тунберг

Шведская экоактивистка провела несколько часов в отделении полиции. Грета Тунберг была задержана во время акции протеста против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат.

В Германии во вторник, 17 января, была временно задержана экоактивистка Грета Тунберг. Она участвовала в акции протеста против расширения угольного карьера у заброшенной деревни Лютцерат.

Тунберг и других демонстрантов увезли в отделение полиции для установления личности. Всего было задержано несколько десятков человек, заявила представитель полиции Ахена Дана Циммерман (Dana Zimmermann). Официально они не были арестованы, подчеркнула она.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в Лютцерате обострилась в начале января: выселенную деревню планировалось снести, чтобы расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна RWE. После этого там самовольно обосновались экоактивисты.

11 января полиция начала операцию по выдворению активистов из Лютцерата и сносу построек. Однако активисты оказывали сопротивление - на акции протестов в деревне собрались тысячи человек со всей Германии. Защитники природы уверены, что расширение угольного карьера не только вредит окружающей среде, но и противоречит Парижскому соглашению по климату. 15 января правоохранители объявили о завершении операции, однако позднее демонстрации продолжились.

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