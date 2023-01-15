На протестах экоактивистов в ФРГ пострадали 70 полицейских

Более 70 полицейских получили различные травмы в ходе столкновений с экоактивистами в деревне Лютцерат на западе ФРГ.

Более 70 полицейских получили различные травмы во время стычек с экоактивистами в немецкой деревне Лютцерат в земле Северный Рейн - Вестфалия, где продолжаются протесты против добычи бурого угля. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает агентство dpa в воскресенье, 15 января.

По словам представителя полиции, большинство травм сотрудниками было получено во время протестов накануне. При этом не все были напрямую связаны с действиями протестующих, некоторые полицейские получили различные вывихи, застряв в глубокой грязи.

О количестве протестующих, получивших травмы, не сообщается. Всего с момента начала зачистки Лютцерата на этой неделе было возбуждено около 150 уголовных дел по статьям о сопротивлении полицейским, причинении физического вреда и нарушении общественного порядка.

На акцию протеста вышли тысячи экоактивистов

Накануне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, направленную против сноса зданий в Люцерате ради расширения буроугольного карьера концерна RWE. По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 15 тысяч человек.

Как отмечает dpa, в начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, бросать камни, прорвали оцепление и проникли в угольный карьер. Полиция в ответ применила дубинки и водометы, сообщает Reuters.

Одновременно продолжилась операция по выдворению из деревни экоактивистов, которые заняли пустующие дома и забрались на деревья. Представитель группы активистов "Lützerath lebt" обвинила полицейских в "невероятном насилии". "Это чудо, что здесь нет погибших", - сказала она. Полиция отвергает эти обвинения и настаивает, что действует с особой осторожностью.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца - в преддверии сноса выселенной деревни в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна. Зато там самовольно обосновались экологические активисты. Согласно постановлению судов нескольких инстанций, деревня должна быть полностью освобождена от находящихся в ней людей до конца января.

Однако экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, ведущие в Люцерат, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов и сносу построек. В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций топливом в разгар энергетического кризиса".

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