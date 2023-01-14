  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Акция протеста в Лютцерате
Акция протеста в ЛютцератеФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Тысячи экоактивистов вышли на акцию протеста на западе ФРГ

Даниил Сотников
15 мин. назад

Экоактивисты выступают против сноса деревни и расширения добычи угля, несколько участников акции прорвали оцепление и скрылись в шахтах.

https://p.dw.com/p/4MBzk

Несколько тысяч человек в немецкой деревне Лютцерат приняли участие в акции протеста, направленной против сноса зданий и начала добычи угля, сообщает агентство dpa в субботу, 14 января.

По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 10 тысяч человек. Как отмечает dpa, в начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, прорвали оцепление и проникли в угольные карьеры. Полиция в ответ применила дубинки, пишет Die Welt.

Одновременно продолжилась операция по выдворению из деревни экоактивистов, которые заняли пустующие дома и забрались на деревья.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца - в преддверии окончательного выселения жителей деревни в связи с разработкой одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии.

Большинство жителей деревни, состоящей всего из нескольких домов, продали свое имущество и переехали в другие места после того, как энергетический концерн RWE получил права на эту территорию и решил полностью снести деревню для расширения угольного карьера Гарцвайлер. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. 

Против выступили экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов из деревни и сносу временных построек. В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса". Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года.

Смотрите также:

Снесут ли Лютцерат ради угля?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Электростанция компании RWE в Нойрате, работающая на буром угле

Северный Рейн - Вестфалия досрочно откажется от бурого угля

Северный Рейн - Вестфалия досрочно откажется от бурого угля

Использование бурого угля в земле Северный Рейн - Вестфалия будет прекращено к концу марта 2030 года. При этом эксплуатацию двух электростанций, которые планировалось закрыть в 2022 году, продлят до 2024 года.
Экономика и бизнес2 декабря 2022 г.
external

Удар по российской энергетике или подарок: последствия защиты климата в ФРГ. DW Новости (20.09.2019)

Удар по российской энергетике или подарок: последствия защиты климата в ФРГ. DW Новости (20.09.2019)

ФРГ делает ставку на возобновляемые источники энергии, а ископаемые энергоносители, включая газ, подорожают. Это новое решение Берлине. Как это отразится на импорте российских энергоносителей - прежде всего угле и газе?
20 сентября 2019 г.13:11 мин.
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

Энергогигант RWE согласен: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Энергогигант RWE согласен: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

На западе Германии добыча бурого угля закончится не в 2038 году, а уже в 2030. Компромисс с властями предусматривает сооружение новых электростанций, работающих на газе и водороде.
Экономика и бизнес5 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Британский танк Challenger 2

Лондон подтвердил намерение предоставить Киеву танки

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители "Центра Вагнера" в Санкт-Петербурге

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Конфликты22 ч. назад
Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика23 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика15 ч. назад
Дым над Соледаром

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Конфликты23 ч. назад9 фото
Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Политика13 января 2023 г.
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Общество13 января 2023 г.
На главную страницу